Jesús Cintora se despide de su programa 'Las cosas claras' en TVE

El programa informativo de TVE Las cosas claras, presentado por el periodista Jesús Cintora, ha puesto punto y final este jueves. A partir de este viernes, el espacio será ocupado por la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio y a partir de septiembre no continuarán ni el programa ni Cintora. Desde que se anunció en noviembre el estreno del nuevo formato saltó la polémica al haber sido una apuesta de la entonces administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, y contratar a una productora externa para que lo llevara a cabo. Además, el presentador también ha sido objeto de críticas por algunos comentarios y posicionarse sobre determinado temas.

Ha sido esta mañana cuando Cintora ha abierto el programa denunciando los que, a su juicio, son los motivos de su marcha: "Buenos días, estamos en el último día de este programa de Las cosas claras en la pública. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos cierran pero vamos a seguir contando hasta el último momento lo que pasa, porque sí, nos cierran", ha señalado.

Durante el transcurso del programa, el presentador no ha ocultado su malestar, pero ha sido ya al final cuando ha alargado su discurso. En primer lugar, Cintora ha agradecido a los espectadores que ven el programa porque "sin ustedes no tiene sentido nada" y ha continuado dando las gracias a su "equipo espectacular". "He tenido la suerte de formar un equipo que es tremendo, de un enorme talento. Nadie ha venido por ser mi primo, novia, hermana... Aquí la gente viene por su talento", ha aseverado, apuntando que "algunos de ellos siguen en otro proyecto, pero yo no".

Tampoco se ha olvidado de nombrar a la productora Lacoproductora, tras la polémica por la externalización del programa. "Lo digo por algunos compañeros de TVE. A mí me encargaron esto así y así lo acepté. Así me he dejado la piel por esta televisión y esta cadena. He intentado hacerlo con la mayor humildad", ha asegurado.