Los deportistas que no conoces y de los que se hablará en Tokio 2020

Con un año de retraso por la pandemia del coronavirus, ya están aquí los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La mayor competición deportiva a nivel internacional hará disfrutar de lo lindo a los fans del deporte del 21 de julio al 8 de agosto, ambos incluidos.

Todos los seguidores de los JJOO tendrán en su cabeza a la mayoría de opciones de medalla de su país, así como a las principales estrellas que todos conocen. Pero hay muchos atletas que serán noticia en estas semanas y aquí hablamos de algunos de los que, quizás, no sepas tanto.

Adam Ondra

El escalador checo buscará proclamarse campeón en una disciplina que se ha implementado por primera vez para este año. Entre su palmarés destacan 11 medallas en el Campeonato Mundial de Escalada entre 2009 y 2019. Adam Ondra es el máximo exponente de este deporte y tratará de demostrarlo en Tokio 2020.

Adam Ondra durante una de sus últimas pruebas / Getty Images

Entre sus mayores amenazas para conseguir el oro estará un español. Alberto Ginés, el cual es el más joven de todos los participantes de este deporte. En las clasificatorias para los Juegos Adam Ondra fue primero, pero ya advirtió de que el español sería un "diamante en bruto" para Tokio.

Simone Biles vs Morgan Hurd

Simone Biles es una de las grandes favoritas para conseguir las medallas en Tokio 2020. La cinco veces campeona del mundo ya logró un hito en Río de Janeiro: convertirse en la gimnasta estadounidense que más medallas de oro ha conseguido en unos Juegos Olímpicos. Sus cuatro oros en Río la colocan como máxima aspirante a revalidar las medallas cinco años después.

Simone Biles y Morgan Hurd son las dos grandes favoritas para las medallas / Getty Images

Sin embargo, tendrá un duro trabajo por delante. La jovencísima Morgan Hurd tratará de poner complicadas las cosas a su compatriota. Con tan solo 16 años la gimnasta se coronó como campeona del mundo en el concurso completo individual y al año siguiente subcampeona del mundo en suelo.

Caeleb Dressel

La presencia del nadador en este ranking de atletas que debes conocer es vital. El estadounidense de 24 años ha sido declarado como 'el sucesor de Michael Phelps'. Desde su irrupción en 2017 Dressel ha arrasado en todas y cada una de las competiciones que ha disputado. 7 oros en el Mundial de Budapest y 6 oros y 2 platas en el de Gwangju.

Caeleb Dressel es el máximo exponente estadounidense para los Juegos Olímpicos / Getty Images

Además, el nadador pulverizó el récord estadounidense de 100 metros libres con una marca de 47.39. Caeleb Dressel ya participó en Río, siendo el benjamín del relevo 4x100 metros y resultó campeón, pero a Tokio llega como cabeza de cartel.

Teddy Riner

Otro de los nombres que serán protagonistas en los podiums de Tokio. Campeón olímpico en Londres y en Río y campeón del mundo en diez ocasiones son los títulos que avalan al veterano judoka como principal estrella de su deporte.

Teddy Riner ya se colgó el oro en Río de Janeiro / Getty Images

El francés de 31 años, 2,04 metros de altura y 140 kilos ha dominado su categoría durante la última década. Doscientos cuarenta y tres combates disputados en toda su carrera y tan solo ha perdido en diez ocasiones. Riner es una leyenda del judo mundial y un auténtico cabeza de cartel de estos Juegos Olímpicos.

Mathieu Van Der Poel

Quizás sorprenda en esta lista el ciclista holandés. Ha disputado su primer Tour de Francia este año y ya ha ganado una etapa. De hecho ha llevado el maillot amarillo durante seis días consecutivos. Gran primera actuación de un deportista que viene de familia ciclista.

Mathieu Van der Poel durante el Tour de Francia / Getty Images

Sin embargo, Van Der Poel es favorito en otra categoría, en Mountain Bike, pues en su palmarés hay que contar que es campeón del mundo en ciclo-cruz hasta en cinco ocasiones y campeón de Europa de bicicleta de montaña en el XCO.

Laurel Hubbard

La atleta neozelandesa se ha convertido en la primera transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos. Hasta 2012 compitió en la categoría de hombres, pero con 34 años Laurel cambió de género y ahora con 43 años disputará sus primeros Juegos Olímpicos.

Laurel Hubbard atléta de halterofilia / Getty Images

Su participación no ha estado exenta de polémica, pero finalmente la campeona de los Juegos del Pacífico en 2019 buscará hacerse con las medallas está vez en Tokio.

Los atletas refugiados

El COI anunció por segunda edición consecutiva que un grupo de atletas que han tenido que salir de su país por asuntos relacionados con la guerra representarán un único colectivo con bandera olímpica e himno olímpico en Tokio.

Hamoon Derafshipour, karateka iraní que participará en los Juegos Olímpicos como atleta refugiado / Getty Images

En total serán hasta 29 atletas de once países diferentes seleccionados entre 55 deportistas. Todos ellos han tenido la oportunidad de disfrutar una beca para prepararse para estos Juegos Olímpicos y serán protagonistas en muchos deportes.

Erriyon Knighton

Con tan solo 17 años, este velocista norteamericano se clasificó para los 200 metros de Tokio con la mejor marca en los Trials, superando incluso a su compatriota Noah Lyles, el cual posee la mejor marca mundial del año con 19,74.

Erriyon Knighton celebra el haber obtenido una medalla en un campeonato nacional / Getty Images

Además, cabe destacar que que en la mencionada prueba de los Trials, Erriyon Knighton batió el récord de los 200 metros para atletas de menos de 20 años que tenía Usain Bolt. El jamaicano corrió antes de los 20 años en 19.93 y el americano en este mes de junio los corrió en 19.88 en las semifinales y en 19.84 en la final.

Sky Brown

Con tan solo 13 años, esta skater será la segunda persona más joven en participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, solo por detrás de Hend Zaza, deportista de Siria que competirá en la prueba de tenis de mesa. Cabe recordar que el deportista más joven en la historia de los JJOO es Dimitrios Loundras, gimnasta griego que participó en los Juegos Olímpicos de Atenas en 1986.

Sky Brown, durante una exhibición con el skate / Getty Images

Además, Sky Brown, aunque representará a Gran Bretaña en la cita olímpica, tendrá el aliciente de participar en Japón, la tierra natal de su madre y de ella misma, pues nació en la ciudad nipona de Mizayaki. Y que nadie la descarte para las medallas por su edad, pues en el último Mundial, disputado en 2019, fue bronce.

Armand Duplantis

Las personas que siguen la actualidad del atletismo sabrán de sobra quién es Armand Duplantis, pero para los que se apuntan a esta disciplina cada cuatro años (cinco en este caso) con motivo de los Juegos Olímpicos, ver saltar a Duplantis es una experiencia que da mucho que hablar.

Armand Duplantis durante los campeonatos del mundo de atletismo / Getty Images

El sueco, nacido en Estados Unidos, batió el récord del mundo de salto con pértiga en febrero de 2020 al saltar 6,18 metros, dos centímetros más que el récord vigente. 21 años estuvo vigente el récord del mítico Sergey Bubka y tan solo seis años el del francés Renaud Lavillenie.

La presión de los Juegos Olímpicos siempre ha sido un factor a tener en cuenta, pues solo en una ocasión se ha logrado pasar de seis metros en una cita olímpica. Y fue en los anteriores Juegos. El brasileño Thiago Braz dejó sin oro a Lavillenie saltando 6,03 metros, 15 centímetros menos que Duplantis, el cual buscará hacer historia en Tokio en sus primeros Juegos.

Gwen Berry

Es poco probable que Estados Unidos logre una medalla en el lanzamiento de martillo, pero aun así, hay muchas opciones de que se hable de su representante en la categoría femenina.

Gwen Berry le da la espalda a la bandera americana durante una entrega de medallas / Getty Images

Gwen Berry tiene claro que su objetivo en Tokio "va más allá del deporte". En los trials, en los que, evidentemente, acabó en primera posición, le dio la espalda a la bandera americana durante el himno.

Y este fue solo el último de los gestos de una atleta que tiene entre ceja y ceja tratar de usar el deporte como medio para hacer llegar su mensaje contra el racismo a todo el mundo. "Estoy aquí para representar a aquellos que murieron debido al racismo sistémico. Por eso voy, por esto estoy aquí hoy", comentó tras los Trials.

Estas declaraciones evidencian que, más allá de un intento por lograr una medalla que parece poco probable, Gwen Berry, de una manera o de otra, hará algún gesto reivindicativo con la intención de erradicar de una vez por todas el racismo. Ojalá tenga fortuna.

Julius Ssekitoleko

Es probable que este nombre lo hayas leído en los últimos días. Se trata de un deportista de Uganda, especializado en halterofilia, que se fugó el pasado viernes con la intención de encontrar trabajo en Tokio y no regresar al país africano.

Julius Ssekitoleko, durante una prueba de halterofilia en 2018 / Getty Images

Cuando desapareció se desconocía si le había sucedido algo o que había pasado, pero se ha confirmado que ha sido por voluntad propia. Pero según funcionarios de Izumisano, Ssekitoleko dejó escrito en su nota que no quería regresar a Uganda por las condiciones de vida difíciles del país africano y pidió a los miembros de su delegación que le entreguen sus pertenencias a su esposa en su país de origen.

Se desconoce si participará finalmente o no en los Juegos Olímpicos pero seguro que va a ser uno de los deportistas de los que más se hable en los próximos días.

Sarah Sjöström

De niña de 15 años en Pekín, en la que apenas participó en los Juegos, a nadadora más rápida del planeta. Sarah Sjöström quiere ser la sensación de las piscinas en Japón. Para ello buscará refrendar el hecho de que es la nadadora más rápida de todos los tiempos.

Sarah Sjöström se dirige a una prueba / Getty Images

La sueca ostenta los récords del mundo en 50 y 100 metros libres y en mariposa. Lo único que tiene en contra es que esos récords los logró entre 2016 y 2017, tras los JJOO de Río de Janeiro. Unos Juegos en los que logró tres preseas, una de cada metal, después de haberse quedado con la miel en los labios en el 100 mariposa en Londres (finalizó cuarta).

Junto a Katie Ledecky y Katinka Hosszu, aspira a llevarse el mayor número de elogios en los primeros Juegos en los que habrá demasiado silencio en las piscinas, pues no habrá público.

Filippo Ganna

Otro ciclista conocido del pelotón internacional que acudirá a Tokio con la intención de hacerse un hueco grande entre los grandes deportistas de los Juegos. Ganna buscará la proeza de conquistar un metal en la contrarreloj y también en ciclismo en pista.

Ganna, durante una contrarreloj en el Giro de Italia / Getty Images

El italiano es el gran favorito en la modalidad de persecución individual, no en vano ha ganado cuatro de los últimos cinco campeonatos del mundo, incluidos los tres últimos. Además, es el vigente campeón del mundo en contrarreloj.

El hecho de que además participe en grandes carreras del ciclismo como miembro del equipo INEOS hará que seguramente muchos aficionados al ciclismo en ruta se pasen al ciclismo en pista para ver si Ganna logra su ansiado oro en persecución individual.

Juan Matute

Con tan solo 23 años ha vivido unos últimos años muy duros ya que estuvo en coma tras sufrir un grave derrame cerebral el día 5 de mayo de 2020 después de sufrir un accidente. Le llegaron a dar la extremaunción, dándole por muerto y 14 meses después ha vuelto a la tierra con su caballo y con una plaza en doma en los próximos Juegos.

Juan Matute, durante una prueba de equitación / Instagram

"Mi vida ha vuelto a la más absoluta normalidad, después de 25 días en coma y 2 meses ingresado en el hospital", relató Matute en 'El Larguero' hace pocas semanas. "Recuerdo que me dolía muchísimo la cabeza. Estaba entrenando hasta que en un momento me bajé del caballo, fui paseando con él y lo acaricié y me estaba mareando como para desmayarme. Aviso a mi padre, 'papá, papá me estoy desmayando', me dice que me baje del caballo y una vez sentando pierdo la consciencia y no vuelvo a despertarme hasta después del coma".

Tras 25 días en coma y otorgada la extremaunción se produjo el milagro y abrió los ojos: "Lo primero que recuerdo es ver a mis padres y solo podía llorar y llorar. Todos los días mes estaban constantemente repitiendo todo lo que había pasado porque no me acordaba de las cosas". Así fue el momento en el que le dieron por muerto. "Prácticamente me descartaron, les dijeron a mis padres si sería donante de órganos. Mis padres lo deben haber sufrido muchísimo pero ahora hay que mirar al futuro", revela Juan Matute.

El jinete español estará en Tokio 2020 después de todo lo ocurrido, esto es lo que espera él de su papel en estos Juegos: "No sé si para estos Juegos estoy totalmente preparado como para optar a estar en las primeras posiciones pero ese es mi sueño, ese es mi gran sueño: ser ¡campeón olímpico!", sentenció.