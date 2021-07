La Asamblea de Ceuta declara a Santiago Abascal persona 'non grata'.

La Asamblea de Ceuta ha declarado por mayoría este viernes persona 'non grata' al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, por las declaraciones que hizo en la ciudad autónoma durante las dos visitas que realizó en siete días tras la crisis fronteriza de mediados de mayo, cuando tachó a parte de la sociedad y los representantes institucionales de los ceutíes en alusión implícita a los musulmanes, la mitad de la población local, de "promarroquíes" y de "quintacolumnistas" de las aspiraciones anexionistas del Reino alauí.

La iniciativa del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Fatima Hamed ha concitado el apoyo del PSOE y Caballas sumando diez votos y ha prosperado gracias a la abstención de dos diputados no adscritos, de Vox y del PP, que intentó sin éxito circunscribir la resolución a "rechazar" las palabras de Abascal por considerar que "son falsas, debilitan la unidad en la defensa del bien superior de nuestra españolidad, perjudican la convivencia y favorecen las infundadas tesis marroquíes".

Acusan a Abascal de provocar la ruptura de la convivencia

El acuerdo adoptado por el Pleno repudia como indeseable al líder de Vox porque "vino a nuestra ciudad para provocar la ruptura de la convivencia, el pilar en que se basa nuestra sociedad, y, desde su posición supremacista, para envilecer a los ceutíes, a algunos de los partidos que los representan y a las instituciones soberanas que nos hemos dado".

La portavoz proponente, Fatima Hamed, ha censurado a Abascal que "atacó frontalmente a mi gente y a mi tierra" y ha criticado al PP por, a su juicio, "intentar nadar y guardar la ropa". "Mi reacción fue inmediata y automática en todos los medios de comunicación y en distintos foros donde nunca he dejado de poner de manifiesto que la defensa de nuestra españolidad no tiene color político ni credo, que es patrimonio común de todos los ceutíes: cristianos, musulmanes, judíos e hindúes unidos al abrigo de la misma patria indivisible", le ha contestado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), durante el debate parlamentario.

La líder del MDyC ha tildado de "histórica" la declaración institucional de indeseable de Abascal, "que echa de menos la Inquisición, la dictadura y los métodos de Hitler". "Esta no es una cuestión electoral porque lo que ha pretendido es humillar, degradar y, si pudieran, deportar a quien no piense como la ultraderecha, una máquina de generar odio a todo lo que no encaja en su cabeza excluyente y prejuiciosa", ha remarcado Hamed. "Si a los miembros de Vox en Ceuta no les gusta su multiculturalidad, si se avergüenzan de ella, cojan el barco", ha instado a los cuatro integrantes de ese Grupo Parlamentario, que ha votado en contra de su propuesta.

El PP se abstiene

El portavoz del PP y consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, ha afirmado que "no deberíamos entrar en el populismo de declarar non gratos a personas democráticamente elegidas por mucho que rechacemos sus palabras" y ha fundamentado su abstención en "el comportamiento que tuvo Vox durante uno de los peores momentos de nuestra historia".

El socialista Manuel Hernández ha justificado su apoyo a la propuesta, que a la luz de la jurisprudencia no tiene cabida en entidades locales o autonómicas, según el PP, en la necesidad de "proteger a la democracia de sus enemigos". "En Ceuta, como ya se ha hecho en otros países de Europa, es preciso trazar un cordón sanitario para evitar que se propague el discurso del odio de Vox, condenar sus amenazas y solidarizarse con los amenazados por sus patrañas, como el MDyC y Caballas, que han sido tachados de promarroquíes", ha solicitado.

Vox se reafirma en sus palabras

El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha arremetido contra el PSOE por su "historia criminal" y ha tachado de "absurda" la propuesta del MDyC. "Fatima Hamed representa lo más integrista de esta ciudad, es un lobo con piel de cordero e intereses perversos", ha atacado a la diputada, a la que ha tildado de nuevo, como a Mohamed Ali (Caballas), de "promarroquíes encubiertos de falsa bandera que dicen viva España y viva el Rey, pero obedecen al país vecino". "No han condenado a Mohamed VI, a quien rezan, mantienen chiringuitos pro inmigración marroquí y defienden que aquí haya imanes pagados por el Ministerio de Asuntos Religiosos del país vecino, por lo que Abascal tiene toda la razón", ha añadido.

Ali ha afeado a Verdejo su "ignorancia" y ha opinado que "aunque no es positivo declarar non grato a nadie, en este caso las declaraciones de Abascal y las suyas ofenden en lo más íntimo a miles de personas, policías, sanitarios, guardias civiles y militares musulmanes españoles, moros como los llama usted, pero también hindúes, judíos, ateos o agnósticos, a los que ustedes atacan". "A España se la defiende de principio a fin, también a los musulmanes que forman parte de nuestra historia y cultura, y no hacerlo en Ceuta es incomprensible", ha advertido a Vox.