"Trabajar es la explotación del siglo XXI y cobras una mierda": la crítica de un joven en 'First Dates'

La sinceridad siempre suele premiarse en 'First Dates', aunque la cita no salga del todo bien. Es lo que le pasó a Ander, un joven que se presentó al programa en busca del amor porque "se me hace bola, como la vida", y durante su conversación en la cita con José tuvo una reflexión que despertó el humor y, en parte, la indignación en redes sociales.

Pero la personalidad de Ander y su espontaneidad enamoró a los usuarios de Twitter, ya que como decía él: "Me defino como una persona muy payasa y que mis amigos estén alegres. No ser siempre el centro de atención, pero a veces es inevitable porque soy un poquito payaso".

Ander critica que se viva para trabajar

Pero no fue solo la gracia y el humor que tenía el joven lo que gustó a los espectadores, sino una reflexión que tuvo al inicio de su cita sobre el trabajo. Entre las primeras presentaciones y las definiciones sobre ellos mismos y a lo que se dedicaban, Ander señaló que "trabajar es la explotación del siglo XXI y hacerlo 8 horas es una burrada".

"Que son 40 horas a la semana y eso te quita mucho tiempo. Vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir. Y encima de hacerlo tantas horas, cobras una mierda", explicaba el joven. En las redes muchas personas se indignaban por su comentario y lo calificaban de vago o le decían que tenía un futuro muy oscuro, pero otras sin embargo aplaudían las palabras de Ander. "Dice la verdad. Y todos lo sabéis. Otra cosa es que no nos quede otro remedio que hacerlo", comentaba un usuario.

Y en relación a su historial amoroso, Ander le confesaba a su cita que llevaba siete meses "en el celibato" y que no le había dicho te quiero nunca a ningún ser humano a parte de a su gato. José entonces le contestaba con una frase que también fue muy comentada del programa: "Hay que tratar cada pene como si fuese el primero porque puede ser el último".

La cita salió bien y ambos disfrutaron, pero finalmente abandonaron cada uno por su lado, asegurando que no habían sentido la conexión, pero sí que podían ser "amiguísimas".