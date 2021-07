Expertos avisan del peligroso hábito con la mascarilla que se está cometiendo al llegar a casa

La mejora en la incidencia de la COVID-19 y el buen número de vacunados que van ya en la población española, permitían a finales de junio que la mascarilla en espacios al exterior dejaran de ser obligatorias, siempre que se respeten las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, esta relajación en el uso de la mascarilla ha llevado a muchas personas a relajarse en exceso, llevándolas a olvidar su uso en determinadas situaciones.

Así lo han alertado los científicos y expertos, quienes han notado que, cada vez más personas, están empezando a olvidar ponerse la mascarilla en un espacio muy importante de los hogares y que se comparte con el resto de vecinos: el ascensor.

Sin mascarilla en el ascensor

Aunque pienses que no guarda ninguna lógica, como suelen ser sitios en los que sueles entrar en solitario o con miembros de la familia, muchas personas pueden pensar que no tienen a nadie a quien contagiar. Sin embargo, este virus no funciona así.

Como llevan informando las autoridades desde el inicio de la pandemia, la mascarilla facial es obligatoria porque evita que una persona que esté contagiada pueda no solo transmitírselo a otra persona, sino también expandirlo por los espacios que transite.

Puedes contagiar a otras personas o contagiarte tú

Por ello si vas en un ascensor y no utilizas la mascarilla pueden pasar dos cosas. Si estás contagiado que se lo pegues a otras personas, y si no lo estás, pero ha entrado anteriormente otro vecino con esa mala praxis, te acabes contagiando.

Uno de los expertos que han difundido en Twitter la importancia de utilizar mascarilla en estos espacios que olvidamos ha sido el especialista en medicina preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valladolid, Ignacio Rosell, que ha compartido una fotografía con el mensaje de "TODOS podemos colaborar en la prevención de la COVID-19".

Un científico se encontró con esta escena



Y hace unas semanas, el científico del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Saúl Ares, relataba en su cuenta de Twitter la escena que se había encontrado en el ascensor de su edificio y que le había hecho saltar las alarmas con el mal uso que se estaba haciendo de la mascarilla.

"Vecina con la mascarilla en la mano en el ascensor, poniéndosela en el portal para salir a la calle. A estas alturas de la película. Algo hemos hecho muy mal, y explica muchas cosas”, escribía el miércoles de la semana pasada, y añadía que, aunque era nuevo en el edificio y no sabía si eran convivientes o vecinas las personas que se había encontrado en el ascensor, una de ellas sí que llevaba mascarilla.

Ares aprovechaba para compartir los últimos datos sobre COVID-19 en la Comunidad de Madrid y que calificaba de preocupantes. Es por eso por lo que instaba a muchas personas a reflexionar sobre esta mala práctica en la que estaban incurriendo, muy en parte por relajación.