Un hombre da positivo por coronavirus 43 veces: "Rezaba para que la próxima fuera negativa, pero no lo era"

Hay personas que han logrado, o están logrando, llegar al momento de recibir la vacuna sin contagiarse ni una sola vez. Sin embargo, también está el caso contrario, aquellos que sufren una COVID persistente y son incapaces de superar la enfermedad del todo. El caso de Dave Smith, un ciudadano británico de 72 años, es todavía más extraordinario, de los que más a nivel mundial, ya que ha dado positivo hasta 43 veces a través de pruebas PCR. Un drama que te va afectando tanto sanitaria como psicológicamente cada vez más por la frustración de no dar negativo.

"Las conté. Fueron 43 veces", afirma Smith a la BBC. Todo comenzó en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia a nivel mundial y su país, Reino Unido, aún se encontraba en la primera ola. Y desde entonces, Smith vivió una batalla constante contra la enfermedad, además en su caso diferente a la conocida COVID persistente. Más de 290 días ha estado el coronavirus de forma activa en su cuerpo.

El caso extraordinario de Dave Smith

"Rezaba todo el tiempo pidiendo que la próxima fuera negativa, pero nunca lo era", lamenta. Los médicos confirmaron que no se trataba de una reinfección, sino que tenía una COVID persistente, de larga duración. Hasta diez meses ha estado enfermo Smith, con siete ingresos hospitalarios, de manera que necesitaba ayuda constante porque sus niveles de energía iban disminuyendo progresivamente, e incluso perdió 60 kilos. Se trata de un caso relevante a nivel mundial por ser de los casos con infección activa más prolongados.

"En un momento dado estuve tosiendo cinco horas sin parar. Desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche. No puedes imaginar el agotamiento que genera esto en tu cuerpo", relata. De hecho ha contado también, en este caso a The Guardian, que su familia ha llegado a organizar su funeral: "Siempre que me iba mal, me iba muy mal, hasta las puertas de la muerte. Mi esposa comenzó a organizar un funeral cinco veces".

Solo le sirve el tratamiento de Trump, Regeneron

Smith ya ha superado la enfermedad. Lo hizo gracias a una mezcla de fármacos, creada por la farmacéutica estadounidense Regeneron, con dos anticuerpos diferentes. Este tratamiento, que no está aprobado en Reino Unido, fue recibido por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también tuvieron que recurrir a él los médicos por razones humanitarias.

A los 45 días de recibir la medicación dio negativo por primera vez en una PCR. "Fue como haber recibido una nueva vida", agradece Smith, que confiesa haber hablado ya con su esposa Lyn para "dejar los asuntos en orden" en caso de que no sobreviviera.