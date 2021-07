El Tribunal de Cuentas condena a Ignacio Villa por malversar 68.000 euros de Castilla-La Mancha televisión.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas confirma la condena al periodista Ignacio Villa en su etapa de director de Radio Televisión de Castilla-La Mancha durante la Presidencia de María Dolores de Cospedal, así como a los sucesivos directores financieros durante ese periodo.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha dictado Sentencia, de la que ha sido ponente el consejero del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento Felipe García Ortiz, declarando responsables contables al periodista Ignacio Villa y los tres sucesivos directores financieros durante el periodo en el que Villa ocupó el cargo de director de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Los tres consejeros de Cuentas que integran la Sala de Justicia han desestimado por unanimidad el recurso y confirman la condena inicial.

Fue destituido en 2015 por Emiliano García-Page

El periodista Nacho Villa fue director general del ente público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha desde julio de 2011 hasta agosto de 2015, designado por la entonces presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, y cesado en su cargo por el gobierno del socialista Emiliano García-Page, que encargó una auditoría sobre su gestión al frente del ente público.

El Tribunal de Cuentas confirma ahora las irregularidades cometidas con cargo a los fondos públicos de Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Además de su sueldo como director general, Villa tuvo a su disposición dos tarjetas de crédito Visa-Oro con las cuales podía realizar pagos siempre que tuvieran relación directa con sus funciones oficiales (por ejemplo, viajes de trabajo, gastos de representación, etc) pero que no debía utilizar en ningún caso para satisfacer gastos personales.

Malversación de fondos

La sentencia del Tribunal de Cuentas considera probado que Villa utilizó estas tarjetas de crédito para cargar a la Radio Televisión de Castilla-La Mancha gastos de carácter privado sin ninguna justificación para hacerlo.

Hay un conjunto de pagos cargados a las tarjetas por importe de 18.443,40 € respecto de los cuales Villa no aportó ningún tipo de justificante. No hay facturas, tiques o comprobantes que acrediten que estos cargos en las tarjetas de crédito tenían relación con sus funciones oficiales. En la relación de pagos aparecen pagos en supermercados, perfumerías, joyerías, bricolaje y decoración, etc. que, como señala la sentencia, no presentan una relación evidente con viajes por motivos profesionales o institucionales.

Utilizaba las tarjetas de crédito para gastos propios

Por otra parte, ha quedado acreditado que Villa extrajo dinero en efectivo en varios cajeros, utilizando las tarjetas de crédito, sin justificar posteriormente el uso que dio a ese dinero. La sentencia estima que 2.706 euros fueron retirados de varios cajeros por Ignacio Villa y empleados en fines particulares.

La sentencia del Tribunal de Cuentas considera probado que, cuando fue nombrado director general del ente público RTVCM, cuya sede central está en Toledo, Ignacio Villa no residía en dicha ciudad ni contaba con alojamiento en ella. Mientras gestionó el alquiler de un apartamento se alojó en el Parador de Toledo, cargando su estancia a Radio Televisión de Castilla-La Mancha sin estar autorizado para ello. En total 3.892 euros de estancia en el Parador de Toledo fueron cargados a las tarjetas de crédito de las que disponía.

Más de 68.000 euros sin justificar

Finalmente, el Tribunal de Cuentas estima que, en los años de su mandato, Villa cargó a las tarjetas de crédito un total de 43.131,28 euros en restaurantes de Toledo. No se trata de gastos con motivo de viajes de trabajo, pues el director general residía en Toledo. Tampoco admite el Tribunal que se trate de invitaciones protocolarias o representativas, pues no se han identificado las personas que asistieron a los almuerzos o cenas que Villa intento pasar como gastos de representación. Sobre estos gastos, el Tribunal de Cuentas considera que estos gastos en restaurantes eran de carácter particular o privado pero que Ignacio Villa los cargó a los fondos públicos de RTVCM.

La suma de los cargos en las tarjetas de crédito no justificados asciende a 68.172,98 euros, cantidad que Ignacio Villa deberá reintegrar a la Radio Televisión de Castilla-La Mancha, mas los intereses.