Por qué quedarte sin gasolina puede costarte 3.000 euros de multa

Hay dos tipos de conductores, los que echan gasolina cuando todavía queda medio depósito y los que lo apuran hasta que salta el piloto de la reserva. Para los primeros no hay nada de lo que preocuparse, ya que raro será que alguna vez lleguen a estos extremos, pero los segundos deben poner especial atención a este artículo, pues si algún día se exceden y agotan la reserva de su depósito de gasolina, podrían cometer algunos de estos errores en la carretera.

Si conoces el Reglamento General de Circulación estarás pensando que quedarte sin gasolina y que el coche te deje tirado no supone una infracción. Pero entre que el coche se queda parado y vas a por el repostaje, puedes cometer algunas infracciones que, además de poner en riesgo la seguridad vial, podrían salirte muy caros, y conllevar multas que lleguen hasta los 3.000 euros. Hoy vas a saber qué es lo que no debes hacer bajo ninguna razón si el coche te deja tirado en la carretera sin combustible.

Las infracciones que se pueden cometer cuando te quedas sin gasolina

La reserva de gasolina del coche suele tener una autonomía de entre 60 y 120 kilómetros, dependiendo del vehículo, pero si en ese tiempo no has podido parar a repostar y tu coche empieza a detenerse, lo primero que debes hacer es situarlo en una zona segura y apartada de la vía, para que no suponga ningún riesgo al resto de conductores. Aquí es donde vendría la primera infracción, ya que, de no hacerlo, las autoridades te pueden penalizar con multas de hasta 200 euros. Lo mismo ocurrirá si la forma en la que estacionas el vehículo o la maniobra para apartarlo de la carretera suponen un peligro para la circulación.

Cuando el vehículo está correctamente apartado de la vía y ya no supone ningún riesgo, habrá que proceder como si se hubiera sufrido un accidente, y colocar las señales y los chalecos adecuadamente. De no hacerlo y abandonar nuestro vehículo a la suerte, los agentes procederán con una sanción administrativa similar a la anterior.

El transporte de la gasolina: siempre en recipiente homologado

Pero el peor de todos los errores y que más problema puede causarte, sobre todo a tu bolsillo, es a la hora de transportar el combustible desde la gasolinera hasta tu vehículo. Si no lo haces con un recipiente homologado, las autoridades podrían sancionarte con una multa de hasta 3.000 euros.

No te preocupes, normalmente, esos recipientes homologados los suelen vender en las gasolineras, pero el problema es que su precio no parece del todo económico para algunas personas, y prefieren transportarlo en otro tipo de envases como botellas de plástico o bolsas. Esta práctica es muy peligrosa, sobre todo ahora en verano, ya que una pérdida de gasolina de camino al coche y las altas temperaturas podrían provocar un incendio. Así que la próxima vez que te estés quedando sin gasolina, piensa en las consecuencias y el mal rato que puedes pasar si el vehículo te deja tirado.