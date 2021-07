"Mucho miedo al COVID y ninguno a la muerte": la imagen de una playa española que nadie se explica en Twitter

A estas alturas del verano, y de la pandemia, todos los ciudadanos deberían conocer las medidas de seguridad mediante las cuales se evita la transmisión de la COVID-19, pero algunos parecen no quedar del todo contentos y buscan extremar las precauciones (todavía más) con algunos métodos que pueden ser contraproducentes para la salud.

Es lo que le ha pasado a un hombre anónimo que se ha hecho viral en las redes sociales después de que una persona subiera una fotografía suya en la playa, en la que se podía ver cómo intentaba protegerse de la COVID-19 con un plástico que le cubría entero. "¿Alguien me puede decir que quiere conseguir este señor", escribía la autora de la publicación.

Su forma de protegerse de la COVID-19 se hace viral



Los comentarios y reacciones de los usuarios no han dejado de llegar, y es que el tuit ha alcanzado los más de 15.000 'me gusta' en Twitter. Como suele ocurrir entre los internautas, se ha podido apreciar el humor, y algunos no han podido dejar pasar la ocasión de comentarla de manera irónica o de crear algún 'meme'.

Alguien me puede decir que quiere conseguir este señor?

😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/vRfyxkl7nL — CRISTINA (@XTINAGDC) July 25, 2021

Pero otros se han escandalizado al ver que este hombre no era consciente del peligro que supone estar en la playa, a temperaturas tan elevadas y con el sol proyectando de pleno, introducido dentro de una gran bolsa de plástico.

Diferentes teorías sobre su intención

"¿No es suficiente con la mascarilla y mejor quedarse en casa?", escribía la joven que subía la fotografía antes los comentarios que parecían afirmar tajantes y sin ver nada extraño, que este hombre se protegía del coronavirus. Hasta el famoso actor español Santiago Segura, ha comentado en la publicación después de que se hiciera totalmente viral en redes: "El efecto invernadero":

El efecto invernadero — Santiago Segura (@SSantiagosegura) July 25, 2021

Es lo que todos hemos pensado — Massimo (@massimo_drk) July 25, 2021

O esquivar la arena o el virus en lo qué el piensa que es el ingenio del siglo. — Lord Siniestro (@LordSiniestro) July 25, 2021

Yo creo que es un señor que le tiene mucho miedo al covid y ninguno a la muerte — chikichuchi (@chikichuchi) July 25, 2021

Pero esta no era la única teoría, ya que, algunas personas, más que pensar en que ese plástico se trataba de una protección para la COVID-19, han creído que este hombre adulto podría estar haciendo esta práctica para perder peso, como si se tratara de una "sauna casera", como han bromeado algunos usuarios. Y por supuesto, lo han condenado, tanto por ser una práctica peligrosa como poco útil, por si alguien se animaba a probar también, ya que por mucho que se sude no es posible la pérdida de peso de esta manera.

Lastima que sudando no pierdes peso salvo que retengas muchos liquidos xD — Ardura Producciones 🇺🇳 (@ArduraProduc) July 26, 2021

Bromean con un capítulo de 'Los Simpsons'

Es más, como han indicado varios usuarios, lo más normal sería sufrir una deshidratación, falta de aire o incluso quemaduras, y han ironizado con un dicho andaluz que hace referencia al calor y al plástico, asegurando que ahora entienden su verdadero significado.

También muchos usuarios han hecho referencia a la serie de 'Los Simpsons' y han comparado la imagen de este hombre en la playa dentro de un plástico con la imagen de uno de los capítulos, concretamente el episodio 9 de la temporada 6, en el que Homer se reboza en el suelo tapado por un plástico transparente asegurando que le otorga "poderes sexuales".

Parece ser que duerme en una tienda de oxígeno que según él le otorga poderes sexuales pic.twitter.com/gzoopMeOYZ — Pahueri (@pahueri) July 25, 2021

