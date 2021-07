El Tribunal de Cuentas archiva la investigación del rescate a Plus Ultra y no ve responsabilidad contable

El Tribunal de Cuentas inadmite la denuncia como acción pública de Inés Arrimadas, Edmundo Val y Luis Garicano en representación de Ciudadanos y ha decretado el archivo de las actuaciones. En un auto, al que ha tenido acceso la cadena SER, decreta el archivo de las actuaciones porque entiende que no se ha producido un menoscabo en los fondos públicos en la ayuda financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas (FASEE) por importe de 53 millones de euros y que según Ciudadanos no reunía los requisitos para recibir la ayuda.

El Consejero del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento Felipe García Ortíz entiende que no se ha producido un menoscabo en los fondos públicos en la inyección de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las empresas estratégicas. Considera que los 19 millones que ha recibido hasta ahora son un préstamo ordinario, la aerolínea Plus Ultra no lo ha utilizado para un fin distinto del que se le concedió y la irregularidad contable se produciría en todo caso si no se amortizara. Sobre esto, al igual que la idoneidad de la empresa para recibir la subvención, dice el auto, debe pronunciarse la justicia ordinaria y no el Tribunal de Cuentas.

La Fiscalia y la Abogacia del Estado coinciden en los argumentos para dar carpetazo a la investigación por el rescate de Plus Ultra.

