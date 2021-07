La apuesta digital y la publicidad impulsan los negocios de PRISA en el segundo trimestre

El crecimiento de la publicidad, la apuesta digital y el avance del plan de reducción de costes han impulsado las cifras de PRISA, que en el segundo trimestre del año ha registrado una fuerte recuperación. Así, los ingresos del Grupo alcanzaron entre abril y junio los 147,7 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 60,6%. La división de Media registró 98,2 millones de euros de ingresos (+52,6%) y el negocio de Educación 49,8 millones (+76,4%).

En este periodo, el Grupo ha dado los pasos para consolidar su nueva estructura operativa, la división de sus negocios en Educación y Media, lo que le ha permitido continuar avanzando en la hoja de ruta estratégica para acelerar la digitalización, potenciar el alcance global de los productos, el crecimiento de las marcas y apostar por los modelos de suscripción para rentabilizar el liderazgo y calidad de los distintos medios.

Joseph Oughourlian, Presidente de PRISA, explica que “tras un complicado comienzo de año en el que los dos motores de nuestro negocio continuaban parados por los efectos de la pandemia, el comportamiento del segundo trimestre anticipa una recuperación que esperamos que se pueda extender al conjunto del ejercicio. El negocio de Media ha tenido un impulso positivo entre abril y junio, especialmente por la inversión publicitaria y el buen comportamiento del área digital. Esperamos que poco a poco se vayan produciendo más aperturas de centros escolares en Latinoamérica en lo que resta de año y eso nos permita asentar la recuperación en el negocio de Educación. Todo ello, sin obviar el complejo entorno económico y las dudas que aún persisten sobre el impacto de la pandemia, que nos hacen continuar adoptando las medidas que sean necesarias y mirar al futuro con la máxima cautela”.

El ebitda ajustado (sin indemnizaciones y a tipo constante) de PRISA ascendió al cierre del primer semestre a 22,9 millones de euros, en línea con lo registrado un año antes. Por su parte, el resultado neto tuvo un importe negativo de 56,2 millones de euros, lo que supuso una reducción de pérdidas del 73,5% si se comparan con los 212,1 millones de números rojos del primer semestre de 2020.

En lo que respecta a los ingresos, el Grupo alcanzó los 306,2 millones de euros en el primer semestre, de los que el 34% proviene ya del negocio digital. De hecho, éstos han incrementado su contribución un 12% a los ingresos globales lo que viene a reafirmar la fuerte apuesta digital y de transformación en la que está inmerso el Grupo.

El tipo de cambio tuvo un efecto negativo en ingresos de 23,5 millones de euros y de 4,6 millones en ebitda, especialmente por las devaluaciones en Brasil y Argentina.

En relación con la deuda neta, ésta se situaba a 30 de junio en 743 millones de euros frente a los 679 millones de diciembre. No obstante, respecto a junio de 2020, la deuda neta se ha reducido en cerca de 400 millones. La caja de la compañía alcanzaba los 201 millones de euros, con 122 millones adicionales de líneas de liquidez sin disponer.

PRISA continúa asimismo avanzando en el plan de reducción de costes fijado en 30 millones para el conjunto del año, como continuación del plan de contingencia puesto en marcha el pasado ejercicio en respuesta al impacto de la pandemia. A 30 de junio la compañía había ejecutado ya dos terceras partes de lo planificado a comienzos de 2021. El control de costes y la caja del Grupo serán dos de los ejes de actuación en los que se centrará el nuevo director financiero, David Mesonero, recientemente nombrado.

Educación

En el segundo trimestre del año, la división de Educación muestra una clara mejoría en todas sus líneas de actividad. Así, se registró un crecimiento del 76,4% en los ingresos entre abril y junio hasta los 49,8 millones de euros, por el comienzo de la actividad escolar en algunos países, la venta pública en México y Brasil y el impulso del negocio digital. No obstante, en el conjunto del semestre, los ingresos cayeron un 35,7% por el impacto negativo de los primeros meses en los que se acusó el cierre de los colegios, en un periodo en el que la comparativa no es homogénea dado que en enero y febrero de 2020 aún no se había sentido el impacto de la pandemia.

Los modelos de suscripción continúan creciendo, demostrando su fortaleza en un periodo muy complicado y afianzando así el liderazgo de Santillana en el mercado latinoamericano en este segmento. De hecho, el negocio digital es ya la principal fuente de ingresos de la división de educación del Grupo que ha registrado crecimientos del 10% en el número de alumnos de suscripción, alcanzando los 1.885.000 escolares en total. Para finales de 2021, Santillana espera alcanzar los dos millones.

El ebitda semestral alcanzó los 12,9 millones de euros, frente a 42,2 millones en el mismo periodo del año anterior. La perspectiva de una mejora para el final de año y la apuesta del Grupo por la transformación y la digitalización en el mercado educativo en Latinoamérica hacen prever una recuperación de las cifras para el conjunto del ejercicio.

Media

Los negocios de PRISA Media mostraron en el segundo trimestre un buen comportamiento gracias a la fuerte recuperación publicitaria (+60,6%), el crecimiento digital y el control de costes. Así, los ingresos se incrementaron entre abril y junio un 52,6% hasta los 98,2 millones de euros. En el conjunto del semestre, ese incremento fue del 17,4%.

El ebitda ajustado (sin indemnizaciones) alcanzó los 25,6 millones de euros entre enero y junio. Durante este periodo, el Grupo ha potenciado la generación de nuevos productos y ha desarrollado nuevas plataformas transversales de Audio y Motor, modelo que permite maximizar los activos de PRISA, ampliar el alcance de los contenidos a escala global y buscar sinergias para generar innovadores productos digitales con otros grupos de interés.

La Radio continuó impulsando su estrategia de creación de nuevos contenidos de audio digital, la distribución multicanal y la innovación de producto con iniciativas como SER Podcast y LOS40 Podcast, que junto con Podium Podcast, la plataforma líder en España y Latinoamérica, continúan sumando adeptos. Todo ello tuvo su reflejo en el crecimiento del consumo de horas de streaming y descargas de podcast, que alcanzaron en el periodo de promedio mensual la cifra de 66,5 millones (+20,3%) y 31,5 millones (+34,2%), respectivamente.

La Radio refuerza así su posición indiscutible con más de 22 millones de oyentes. La SER mantiene el liderazgo absoluto con 4.220.000 (el 34% de la cuota de mercado), mientras que LOS40 ocupan el primer puesto en radio musical, con una cuota de audiencia del 23%, según la última Encuesta General de Medios. En Latinoamérica, las radios de Grupo PRISA también mantienen su liderazgo, especialmente en Chile y Colombia (con cuotas de audiencia del 44% y 26%, respectivamente).

En lo que respecta al área de Noticias del Grupo, EL PAÍS aceleró la transformación de su modelo de pago incrementado los suscriptores exclusivos digitales hasta alcanzar los 109.099 (de un total de 152.085). De ellos, el 28% proceden de fuera de España lo que confirma la posición global del Grupo. El número de lectores registrados sigue experimentando un fuerte crecimiento superando a junio de 2021 los 3,6 millones, un crecimiento del 23% respecto a un año antes. Los ingresos de publicidad digital del área de Noticias representan ya un 73% del total de la facturación publicitaria.

Diario AS, por su parte, afianza su crecimiento y expansión internacional con la consecución del liderazgo como diario deportivo de habla hispana a nivel mundial. El periódico cuenta en junio de 2021 con un 90% de publicidad digital y con una gran presencia internacional.