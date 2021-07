La voz de las regiones llega al futuro de Europa

Cuando volvamos al ritmo normal de la vida en septiembre, uno de los debates que los ciudadanos nos vamos a encontrar es el del futuro de la Unión Europea. A pesar de la importancia para nuestras vidas, no es muchas veces un tema que ocupe el lugar que debería en las discusiones ciudadanas. Por eso esta vez las instituciones han convocado a ciudadanos de toda la Unión a un debate presencial dentro de dos meses.

Será a mediados de septiembre y de forma presencial. Ciudadanos de todos los países de la Unión podrán participar con sus iniciativas, mediante un proceso de selección previo. Pero no son la única voz que se escuchará. y este julio comisión y parlamento han acordado que haya una mayor presencia de las regiones de Europa y de organizaciones de la sociedad civil.

Se ha pactado que haya en esta conferencia 6 representantes de las regiones... y otros seis de los ayuntamientos.

La siguiente fase será formar grupos de trabajo en la que estén todos los actores seleccionados... y que esos grupos debatan los diferentes temas en la agenda... antes de que la conferencia se celebre en la primavera de 2022.

Puedes participar en el proceso o conocer las fechas de los eventos en esta web: Conference on the Future of Europe (europa.eu)