Pablo Díaz desvela qué es lo primero en lo que ha gastado el dinero del bote de 'Pasapalabra'.

Seguro que es una de las preguntas que más se hacen los espectadores de 'Pasapalabra' cuando alguien gana el bote: ¿En qué se gastará el dinero? Incluso puede que hayas soñado con ganarlo tú y hayas hecho tus propias teorías sobre qué sería lo primero que comprarías o en qué lo invertirías si te tocase a ti una cantidad tan elevada de dinero.

De hecho, es probable que te sientas identificado o identificada con el último concursante en llevarse el premio, el joven violinista de 24 años Pablo Díaz, quien ha desvelado este martes en una entrevista para 'Espejo Público' qué había sido lo primero que había comprado y en qué invertirá el resto del bote de 1828.000 millones de euros que se llevó. Aunque Hacienda se queda una parte en cuestión de impuestos, al joven todavía le queda poco más de un millón de euros para disfrutar.

Pablo desvela lo primero en lo que ha gastado el dinero del bote

El violinista, que recientemente ha abierto un canal en la red social Twitch para hablar sobre videojuegos, aparecía en el programa de Antena 3 con el pelo de color verde, asegurando que había sido consecuencia de una apuesta que había hecho por ganar el programa. Evidentemente, los colaboradores que le recibieron quisieron preguntarle por qué había sido lo que había comprado, o en lo que había invertido el dinero, por el momento.

“Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch", confesaba el joven entre risas, ya que es una de sus grandes pasiones y a lo que quiere dedicarse en su canal de Twitch. "Los jueguecitos, vaya con los millenialls", o "para relajar tensión de concurso", bromeaban los colaboradores sorprendidos por la revelación. Pero lo cierto es que Pablo quería darse un homenaje por haber ganado el concurso.

Algún viaje y comprar una casa

Además de eso, y hablando de "cosas más serias", el ganador de 'Pasapalabra' indicaba que también quería dedicar parte de su dinero a "ayudar a mis padres, si les falta cualquier cosa que no tengan problema". Y por supuesto, para independizarse. El joven de solo 24 años celebró que es algo que no todo el mundo de su edad puede decir y anunció que está en busca de un piso para comprarlo.

“No sé si me voy a independizar yo o voy a independizar a mis padres”, decía entre risas, y criticaba que con el precio tan elevado al que está el alquiler, si tienes dinero para poder comprar, es la mejor opción. Los tertulianos entonces comentaban casos de algunas personas que tras ganar, por ejemplo, la lotería, se arruinaban por no saber gestionar el premio. Pero Pablo asegura que él es una persona "austera" y que lejos de lo que ha comentado y de algún viaje con la pareja y la familia, no tiene grandes ambiciones.