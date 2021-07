La desgarradora carta de una madre tras el suicidio de su hijo de 14 años: "Quiero gritarle al mundo"

El suicidio se hace cada vez más notable en la sociedad mientras su prevención sigue invisibilizada. De hecho, se posiciona como la primera causa de muerte entre los españoles más jóvenes por encima incluso de los accidentes de tráfico.

Es la tragedia que ha vivido en primera persona la madre de Rodrigo, un joven de 14 años que se quitó la vida por una depresión hace cinco meses. "Hoy quiero gritarle al mundo y tengo todo el derecho", comenzaba en una carta que ha escrito con el objetivo de que se le dé a la salud mental la importancia que tiene. Y ha sido su propia hija, Irene Pujol, quien la ha compartido en Twitter.

Suicidio: estigmatización e infravaloración

La carta narra, en primera persona, la desgarradora historia de una madre que ha perdido a su hijo por una depresión severa diagnosticada poco antes de morir. Su hijo llevaba cuatro meses en tratamiento farmacológico y psicoterapia, pero lamenta no haber llegado a tiempo. "Creo que fuimos tarde. Teníamos que haberlo llevado a terapia hace años", explica.

A su juicio, somos "víctimas de la desinformación, la estigmatización y la infravaloración de la salud mental". Por eso escribe esta carta, para poner el acento en la necesidad de hablar de los problemas de salud mental, porque "como no se habla de ello, no existe", y por ende no se le dará la financiación ni atención que necesita y "se sentirán solos y culpables" por tener esos sentimientos. "Y no pedirán ayuda", resalta.

"Cuando ya se ve la enfermedad es porque no tienen fuerzas"

"Nos duele la rodilla y vamos al médico, nos sale una erupción y corremos al dermatólogo, les revisamos la vista a los niños... pero pasamos semanas con una tristeza enorme sin motivo o tenemos la autoestima por los suelos y esperamos a que se pase esa etapa, disimulamos... No tenemos asumido que la salud mental y social es parte fundamental de la salud física", reivindica.

En su opinión, cuando ocurren situaciones como las de Rodrigo, los familiares y personas de alrededor no saben tampoco qué hacer. Y las personas que lo padecen menos todavía, y deciden ocultarlo para no molestar, por sentir que están exagerando. "Como consecuencia lo esconden, y los que estamos cerca nos damos cuenta tarde, porque cuando ya se ve la enfermedad es porque no tienen fuerzas ni para disimular. Una enfermedad invisible y tremendamente cruel", lamenta.

La salud mental, el gran desconocido y olvidado

Esta madre reflexiona sobre cómo ella creía que estaba ayudando a su hijo con frases positivistas como "disfruta de la vida que tienes", "hay que hacer por la vida" o "tienes que cambiar el chip'" y que hoy sabe lo injustas que eran. "Mamá, le estás pidiendo a alguien que tiene cáncer que deje de tenerlo", asegura que le contestaba su hijo. Pero es que, como reconoce en la carta, ella "no sabía" que los niños podían tener depresión. "Cuando lo supe, tampoco sabía la intensidad del sufrimiento que puede provocar. Hemos vulgarizado la palabra 'depresión' y así le hemos rebajado su importancia", añade.

El suicidio, denuncia, es la primera causa de muerte externa en España, y los fallecidos son el doble que los causados por accidentes de tráfico y 10 veces más que los debidos a violencia de género. Por eso, bajo el 'hastagh' #graciasaRodrigo, su madre intenta hacer un llamamiento a un problema que considera que está desatendido y que no va a menos.

"Si se dedica un euro más a la investigación, o se hace una buena campaña de información y normalización de las enfermedades mentales; o en las revisiones médicas se interesan también por el bienestar mental y social de las personas, o en los colegios se fomenta más la inteligencia emocional de los niños... su pérdida no habrá sido del todo en balde", explica desolada, con la intención de ayudar a quien lea la carta y se encuentre en esa situación.