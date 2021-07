Sanidad creará un grupo de trabajo para decidir los aforos en los estadios de fútbol

Fuentes autonómicas presentes en la reunión del Consejo Interterritorial de esta tarde han informado a la Cadena SER de que se va a crear un grupo de trabajo entre responsables de Sanidad y Deportes para decidir los aforos que se establecerán en los estadios de fútbol y los pabellones de baloncesto ante el inicio de la liga. La de fútbol está a la vuelta de a esquina, empieza en dos semanas.

Se trata de fijar criterios sanitarios homogéneos en todas las Comunidades Autónomas para la vuelta del público a los estadios ante el considerable aumento de la incidencia. El decreto que autorizó el regreso de los aficionados a los estadios se aprobó hace un mes, antes de explotar la quinta ola. Entonces la incidencia de la pandemia era de 95 casos por 100.000. Hoy la transmisión es de casi 699.

Por eso, el grupo de trabajo determinará lo que hay que hacer para que los estadios sean espacio seguros. Hay que recordar además que son las CCAA las que tiene las competencias en la regulación de los aforos.

Otros asuntos destacados del Consejo Interterritorial

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha incidido principalmente tras la reunión en la concienciación sobre la vacunación en embarazadas. "Hoy he hecho un llamamiento para trabajar en la concienciación de la importancia de la vacunación en las mujeres embarazadas. Vamos a tener reuniones con las sociedades de ginecología, matronas, comadronas...Hemos tenido casos con desenlace fatal en los últimos días y nos preocupa. No hay datos, pero sabemos que las vacunas salvan vidas", ha explicado.

No se ha hablado de la idea de algunas comunidades de pedir el certificado para acceder a interiores de establecimientos, pero sí se ha lanzado un mensaje positivo sobre el ritmo de vacunación, negando que sea necesario obligar a que la gente se ponga las dosis correspondientes. "No estamos teniendo problemas de vacunación en la población. Las personas acuden mayoritariamente, pueden haber algún caso concreto y entonces habría que acordarse medidas concretas para esa situación. La obligación no es necesaria. La gente quiere vacunarse ya y cuanto antes", ha asegurado Darias.