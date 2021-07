Cinco consejos para viajar con niños en el coche y que vayan cómodos, seguros y entretenidos

Cuando llegan las vacaciones de verano muchas familias deciden desplazarse a su destino en coche, pero hacerlo con niños no siempre es una tarea fácil. Sus constantes intervenciones pueden hacer que tengas que realizar paradas con mayor frecuencia, que te distraigan al volante o que ellos mismos puedan sufrir un viaje incómodo.

Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha ofrecido cinco sencillos consejos para viajar con los niños en tu propio vehículo y que puedan hacerlo seguros, cómodos y entretenidos. Así podrás disfrutar del desplazamiento tanto tú como ellos, ya sea para un viaje largo o para uno corto en carretera.

Regula la temperatura para que no se pongan enfermos

Para empezar, y sin que el tiempo del trayecto sea determinante, siempre hay que llevar a los niños dentro del coche con su SRI, más conocidas como sillitas del coche. Gracias a estos sistemas de retención infantil tu hijo o hija viajará seguro, y son obligatorios hasta los 1,35 metros de altura. "Su uso reduce en un 75% el riesgo de muerto y en un 95% el de lesiones", asegura DGT. Aquí encontrarás algunos consejos.



La temperatura es muy importante, porque a veces los niños no son del todo conscientes de cómo les pueden estar afectando y podría provocarles problemas de salud que luego acabarás sufriendo tu también durante las vacaciones. Por ello, se aconseja que la temperatura en el interior del vehículo oscile entre los 21 y 23 grados. No debes poner el aire acondicionado al máximo ni despreocuparte por el exceso de calor, y debes fijarte especialmente en que al menor no le está dando el aire de golpe. Además, la DGT asegura que lo ideal para que vayan cómodos es vestir con "ropa transpirable, de algodón y holgada".

👦 Por muy corto que sea el trayecto, los niños deben ir siempre en su SRI. Estos sistemas de retención infantil son obligatorios hasta los 1,35 metros de altura.



Haz más paradas y evita las bebidas azucaradas

Como comentábamos, uno de los inconvenientes más usuales al viajar con niños es que te obliguen a hacer más paradas de lo habitual. Si lo recomendado es realizar paradas por cada dos horas de viaje, lo primero que debes hacer es mentalizarte de que las paradas se harán con mucha más frecuencia. "Estas paradas para estirar las piernas y comer algo ayudan a que el viaje sea más relajado", recomiendan. Y si viajas con bebés, desde DGT aconsejan dar masajes a los bebés para favorecer la circulación de la sangre.

La hidratación es muy importante, por lo que debes estar atento para ofrecer a los niños y niñas beber agua con frecuencia. Es muy importante que no caigas en la compra de bebidas azucaradas y carbonatadas, porque el azúcar puede provocar un subidón de energía en el niño que sea contraproducente si el viaje es muy largo.

Prepara juegos y canciones para el viaje



También tendrás que tener en cuenta que, como asegura Tráfico, "los alimentos en pequeñas cantidades evitarán problemas digestivos y posibles mareos", pero advierten que las comidas deben ser siempre ligeras para favorecer la digestión.



Y por supuesto, es muy importante que mantengas a los niños entretenidos durante el viaje. Es muy posible que en algún momento del viaje se puedan echar una siesta, pero deberás ir preparado para los momentos en los que van despiertos para que no distraigan en exceso al conductor. "Los juguetes, los juegos y las canciones son nuestros aliados en la carretera.", destacan.

Si llevas los juegos organizados para el trayecto será mucho más sencillo para ti. CantaJuego es una buena opción y que gusta mucho a los niños, aunque dependerá de las edades. ¿Recuerdas cuáles eran las canciones y los juegos del coche de tu infancia?