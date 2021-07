"Si no despierta lo van a desconectar": el desgarrador testimonio del padre del chico apalizado en Amorebieta

Eugenio, el padre de Alexander, el joven que sigue ingresado grave en la UCI del Hospital de Cruces a consecuencia de una paliza hacia las tres de la madrugada del domingo en la zona de Jauregiberrian de Amorebieta, ha concedido esta mañana una entrevista a El programa del verano en la que se muestra devastado por lo sucedido.

"El médico me ha dicho que si no se recupera esta semana, lo van a desconectar", ha asegurado. "Estoy muerto. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo nada. ¿Por qué le han dado en la cabeza?".

El padre del joven apalizado ha visto varias veces las imágenes de la agresión y sigue sin comprender por qué han tratado así a su hijo: "Mira cómo le han dado en la cabeza. Mira cuántos son... ¡Un montón!".

Posteriormente, en declaraciones a los medios realizadas al salir del Hospital de Cruces, ha dado a entender, visiblemente afectado, que los médicos son optimistas.

"Mañana es tu hijo"

El chico, de 23 años, ha sido operado en el hospital de un traumatismo craneoencefálico, pero Eugenio pide que se haga justicia. "Mañana es tu hijo. Mañana es tu hija", advierte.

una banda juvenil, este pasado domingo en el municipio vasco de Amorebieta. Han sido ocho los detenidos hasta el momento, cinco de ellos menores, y podrían detenerse a más personas a las que se está intentando identificar y localizar.

Una banda con antecedentes delictivos

Los ocho arrestados pertenecen a la banda juvenil 'Los Hermanos Koala', con antecedentes delictivos y viejos conocidos de la Policía autonómica, que ya los tenía en su radar "como banda conflictiva y violenta".

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, que se encuentra trabajando en colaboración con la policía local de Amorebieta, las investigaciones continúan abiertas. Además, se analiza si han podido incurrir en un delito de intento de homicidio.