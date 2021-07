"Parece que no pero... ¡hostia!": la reflexión desde el hospital de un joven de 26 años con COVID

"Me llamo Alan, tengo 26 años y me ingresaron hace dos semanas en el Hospital Germans Tries i Pujol. Ahora me encuentro mejor, pero realmente... Parece que no pero... ¡hostia! Esto cansa". Así arranca el relato de un joven catalán afectado por la COVID-19 y que ha querido compartir su testimonio en un vídeo difundido por el Departament de Salut de la Generalitat.

"Fuimos a hacernos un test porque teníamos un amigo que se encontraba mal. Mi amiga se encontraba bien, pero dio positivo, y yo me encontraba mal, pero di negativo. Nos confinamos y ella se recuperó, pero a mí se me pasó al pulmón", asegura desde la cama del hospital, visiblemente fatigado a pesar de llevar unas gafas nasales de oxígeno.

"Estando aquí he pensado y reflexionado bastante", señala. "Está muy bien que te lo pases bien y que hagas tu vida, pero tienes que ir con cuidado. La situación está así, es lo que está pasando. Yo no esperaba acabar en el hospital, pero aquí estoy".

🗣 Alan: "Tinc 26 anys i em van ingressar fa dues setmanes a l\'@hgermanstrias. Està molt bé que t\'ho passis bé i vulguis fer la teva vida, però has d\'anar amb compte, la precaució és important".#1decada3 pic.twitter.com/TSqY7DXkLL — Salut (@salutcat) July 29, 2021

Pico de hospitalizaciones

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha indicado este jueves que la curva de ingresos por COVID en Cataluña ya se está "estabilizando" y prevé el pico para este fin de semana, algo que sucederá una semana más tarde en las UCI, al tiempo que ha llamado a las embarazadas a vacunarse.

Argimon ha recordado que ya hace días que Cataluña llegó al pico de contagios y que la curva de infecciones ya va descendido, aunque no "al ritmo explosivo de la subida". Según los datos de Sanidad, la incidencia acumulada en 14 días en la franja de 20 a 29 años es de 1.823 en España, y de 2.193 en Cataluña.