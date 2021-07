El viral vídeo de Boris Johnson peleando con su paraguas: hasta el príncipe Carlos se ríe

Podría parecer una escena cómica sacada del mismísimo Mister Bean, pero no. Sucedió durante un homenaje a los policías caídos en Staffordshire, en Reino Unido, y el viento no jugó a favor del primer ministro Boris Johnson. Sentado y cubriéndose con su paraguas, de repente se puede ver a Johnson pelear para que el viento no se lo llevase.

El príncipe Carlos, que también se encontraba allí, no pudo evitar soltar una carcajada ante lo ocurrido cuando vio el percance que estaba sufriendo el primer ministro británico.

Al final pudo enderezar el paraguas entre sus piernas y replegarlo ante la mofa del resto de asistentes, entre ellos otras personalidades como la ministra del Interior, Priti Patel o el príncipe Carlos.