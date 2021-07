Pablo Carreño supera a Djokovic y consigue la medalla de bronce

Pablo Carreño consigue la medalla de bronce tras ganar a Novak Djokovic, número uno del mundo, por un set a dos.

El tenista español había demostrado su poderío ante Djokovic al ganarle en el primer set por 4-6 y llevando al límite al tenista serbio dejando una de las imágenes más vistas en la jornada de hoy.

En el segundo set Djokovic había conseguido sumar su primer set del partido al igualar el español por 6-6 y consiguiéndolo al final en el 'tie break' del partido. El partido se complicaba para el español al ver como el serbio iba ganando terreno.

En el último set, Pablo Carreño consiguió reponerse del empate y consiguió ampliar la ventaja aunque el serbio no lo iba a dejar fácil aplazando el punto de partido hasta en tres ocasiones.

"Es el mayor logro de mi vida"

Pablo Carreño ha hablado al finalizar el encuentro donde se mostraba eufórico al conseguir "el mayor logro de su vida".

"Es increible. Después de la derrota de ayer, he sentido todo el apoyo de la gente y tenía que volver a darlo todo. He conseguido rehacerme y lo he conseguido gracias a vosotros", explicó el tenista español.

🚨🇯🇵 #JuegosOlímpicos de #Tokyo2020



🥉🇪🇸 Primeras palabras de un emocionado y exhausto PABLO CARREÑO tras ganar a Djokovic y conseguir la medalla de broncepic.twitter.com/rzsd6TErqX — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 31, 2021

Medalla asegurada en tenis

El tenis es el punto fuerte para la delegación española en los Juegos Olímpicos. Los tenistas españoles han conseguido al menos una medalla olímpica desde 1996, a excepción de Londres 2012.

En aquella ocasión se consiguieron las medallas de plata de Sergi Bruguera y Arantxa Sánchez y la medalla de bronce del dúo de Arantxa Sánchez y Concha Martínez. En Sídney 2000 los españoles Alex Corretja y Albert Costa consiguieron el bronce en dúos.

En los Juegos Olímpicos de 2004 la delegación española conseguía la medalla de plata gracias al dúo de Concha Martínez y Virginia Ruano. España conseguía el oro olímpico con Rafa Nadal y la medalla de plata con Anabel Medina y Virginia Ruano en los Juegos Olímpicos de 2008.

Los Juegos Olímpicos de Río de 2016 también llegó una medalla de oro en tenis de la mano de Nadal y Feliciano López.

Este bronce con sabor a oro se suma al medallero olímpico donde actualmente España cuenta con cinco medallas olímpicas.