Ana Peleteiro, tras ganar el bronce: "Por fin soy medallista olímpica, llevo toda la vida soñando con ello"

Ana Peleteiro ha hecho historia al conseguir su primera medalla en unos Juegos Olímpicos. La española ha conseguido la medalla de bronce en la final de triple salto con un resultado que vale un metal olímpico y un récord de España, 14.87 metros de longitud.

La atleta española completa el podio olímpico con la portuguesa Patricia Mamona y la venezolana Yulimar Rojas, esta última ha batido el récord mundial de triple salto femenino con la extraordinaria cifra de 15.67 metros.

🇯🇵 #JuegosOlímpicos de #Tokyo2020



NOSOTROS TAMBIÉN LLORAMOS CONTIGO, @apeleteirob



🥉🇪🇸 Así reaccionó la atleta tras saber que iba a ganar la medalla de BRONCE en el TRIPLE SALTO

"Sabía que hoy podía ser un gran día"

Con la emoción a flor de piel, Ana Peleteiro habló tras conseguir el bronce olímpico, la séptima medalla que obtiene la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No puedo parar de llorar. Sabía que hoy podría ser una gran día, pero nunca me imaginé que lo conseguiría. He soñado mucho con este momento, pero no sabía si sería capaz de conseguir ese salto", explicó la medallista olímpica española.

Ana Peleteiro (@apeleteirob) se acuerda de su equipo y les dedica la medalla de bronce en sus primeras declaraciones



"Te puedes esforzar mucho que si no estás con las personas correctas no funciona"



👀https://t.co/LrITFqL9sd pic.twitter.com/9VUB2QXPLw — RTVE Deportes (@deportes_rtve) August 1, 2021

También aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a su entrenador por los ánimos recibidos antes de ejecutar el último salto. "En el quinto salto vino a motivarme y consiguió sacar la guerrera que llevó en mí. Por fin soy medallista olímpica y no me lo puedo creer", finalizó.

Otra imagen que dejó la medallista española fue el abrazo que tuvo con la campeona olímpica, Yulimar Rojas, que ha conseguido el récord olímpico y mundial en la modalidad de triple salto femenino.