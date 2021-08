Saray Montoya y su hija son apuñaladas por miembros de su propia familia

La diseñadora y exconcursante del reality show 'Supervivientes', Saray Montoya, ha denunciado a través de un vídeo en la red social Instagram haber sido apuñada en una reyerta por sus propios familiares, en la que su hija también ha resultado herida.

"Todo ha sido una pelea entre dos hermanos. Mi marido y su hermano. Ellos siempre han mantenido mucha envidia. Yo no tengo nada, lo que tengo es por mi trabajo", explicaba en el vídeo.

13 puñaladas en total

En el vídeo se puede ver a Montoya enseñar las heridas: "Ahora tengo cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en las piernas y una en la cabeza. Esto no va a quedar así", y da el nombre de su cuñado para que lo encuentren: "Nicolás Rubio Salguero. Esto no son las costumbres gitanas. Los hombres no pegan a las mujeres, pero ellos sí que lo han hecho", dice.

En otros vídeos Montoya también enseña lugares llenos de sangre tras la agresión, y ya anuncia que la policía se encuentra buscando tanto a padre como a hijo, en paradero desconocido.