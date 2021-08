Suspenden la actuación de Sergio Dalma en Murcia por "incitar" a los asistentes a saltarse el protocolo COVID.

Desde la organización de Las Noches del Malecón se han visto obligados a cancelar el concierto de Sergio Dalma este domingo, en plena actuación, después de que el cantante incitara a los asistentes a bailar y saltarse las normas de protocolo contra la COVID-19. Hasta en tres ocasiones se llamó la atención tanto al cantante como al público, y a la cuarta decidieron cancelarlo ante la pérdida de control que estaba habiendo de la seguridad del evento, que se celebraba en Murcia. El cantante ha terminado pidiendo perdón a través de sus redes sociales.

"Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les manden sentarse", gritaba en un vídeo que ha circulado por las redes sociales. Según los asistentes para Dalma estar sentado o de pie durante el concierto era lo mismo, y por eso pedía a su público que hiciera lo que sintiera en cada momento, haciendo caso omiso a los organizadores del evento.

"Sentimos mucho lo que acaba de suceder. Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien", lamentan desde la cuenta de Twitter del festival, que ha lanzado un comunicado para disculparse y explicar lo sucedido. Como destacan, nadie "sea quien sea" puede poner en riesgo la salud de los demás ni echar por tierra el trabajo realizado durante más de sesenta shows.

No podemos permitir que nadie, sea quien sea, ponga en riesgo todo el esfuerzo realizado durante los más de sesenta shows que hemos celebrado en nuestra tercera edición. — Las Noches del Malecón (@nochesmalecon) August 1, 2021

De hecho, y como han remarcado desde la organización, no han tenido ninguna incidencia hasta esta última noche, y las normas y protocolos han sido muy estrictos. "Sabemos que no era la noche que estabais esperando, pero tampoco lo ha sido para nosotros", han sentido los organizadores, y han denunciado que no le ven ningún sentido a aquellas actitudes que incitan a saltarse las normas.

Cada vez que el público se levantaba de sus asientos para bailar las canciones de Dalma, el festival recordaba que no estaba permitido y cuales eran las medidas anti-COVID. Pero a la cuarta vez que tuvieron que hacerlo, y ante la actitud del artista que era quien animaba a los asistentes, aunque sí que pedía que no se quitaran las mascarillas, decidieron cancelarlo después de llevar poco más de una hora de actuación.

Vergonzoso comportamiento de Sergio Dalma @SDalmaoficial que no empaña el gran trabajo de @nochesmalecon (especialmente de la gente de protocolo y seguridad). pic.twitter.com/O5BEuDj1pI — Pablo Carbonero (@PabloCarbo96) August 1, 2021

La actitud de Dalma ha despertado cientos de reacciones en las redes sociales. Algunos han apoyado su teoría de que es lo mismo estar sentado que de pie bailando en un evento de estas características. Sin embargo, la gran mayoría ha criticado y lamentado que una figura pública como lo es el artista catalán, y dada la situación que atraviesa la pandemia, se lance mensajes de este tipo, y lo han calificado de "vergozoso".

Dalma se disculpa a través de sus redes sociales

Ante la polémica que se ha despertado, el cantante ha escrito también un comunicado en su cuenta de Twitter en el que ha pedido disculpas tanto a la organización como a los asistentes por lo ocurrido. "No soy negacionista. Soy un artista que ha retomado una gira tras casi dos años de parón por esta horrible situación", ha explicado Dalma, que ha asegura que siempre cumple las normas establecidas y ha dado explicaciones sobre su actitud.

Aunque ha remarcado que pidió siempre que se hiciera con mascarilla, ha reconocido que se "excedió" en su "ánimo de intentar que todos disfrutaran, desde su asiento, pero de pie y siempre con mascarilla". No obstante, esa actitud provocó un riesgo para la seguridad y por ello entiende que se procediera a su cancelación. "Mi actuación ayer no fue la adecuada y pido disculpas a todos por ello. Espero que estas palabras sirvan para dejar claras mis disculpas y mi apoyo total a la #CulturaSegura", se ha disculpado.