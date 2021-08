"Este no es un lugar sano": Christian Gálvez abandona Twitter por el odio que se transmite en la red social

El presentador y escritor Christian Gálvez ha decidido abandonar su cuenta de Twitter y ha explicado los motivos en un extenso hilo en el que ha destacado que "no es un lugar sano". Lo ha hecho el mismo día en el que se estrena el nuevo concurso que presentará de Telecinco, 'Alta tensión', para alejarse las críticas destructivas que pueden generarse en la red social, y ha destacado que la decisión llega después de varios años reflexionando sobre ello.

"Cuando entré aquí, allá por el 2010, prometía ser un lugar muy interesante, un semillero de buen rollo, de compartir cosas en común, de celebrar los éxitos juntos y apoyarnos en los fracasos, esos eventos históricos de los que uno más aprende. Todo eso se vino abajo muy pronto", reconoce el presentador.

Christian Gálvez abandona Twitter por el odio

Durante estos años dentro de la red social, Gálvez destaca que ha recibido tanto aplausos como críticas, y ha sido ahora, viéndolo con distancia, cuando se da cuenta de que la gente alababa o juzgaba una imagen que se habían creado de él, pero que no se correspondía con quien es realmente. "Pocos, muy pocos (y pocas), conocéis a Chris. No a Christian Gálvez, a Chris", señala.

El presentador de Mediaset ha reflexionado sobre cómo la pandemia ha cambiado, de una manera u otra, a cada persona: "A mejor o a peor, ¿quién sabe? Yo personalmente he cambiado para intentar convertirme en quien quiero ser". Es por eso por lo que ha confesado que no es más que un tipo de Móstoles que quiere entretener y ser feliz, y por desgracia, "Twitter no permite todo". Por ello, después de tanta tristeza, muertes y sinsabores, ha decidido abandonar la red social para no tener "siempre presente el cruel termómetro de Twitter sobre mis hombros".

No considera que Twitter refleje la realidad

En ese sentido, destaca que no cree que en esta plataforma se refleje la realidad, "no toda al menos". Y sí que ha querido agradecer a todas las personas que siempre le han dedicado buenas palabras: "Gracias por estar al otro lado, por confiar, por creer, por auparme, por celebrarme, por consolarme. Ha sido un verdadero honor teneros cerca entre tanta ira".

La decisión llega en parte por su reincorporación a la televisión, un lugar al que quiere volver a disfrutar, y ha indicado que aunque lluevan las críticas o alaben su trabajo no estará para leerlo: "No tendré un ojo pendiente en este lugar para buscar una palabra amable entre tanta rabia e indignación".

Buscar la paz fuera de la red social

En su lugar, Gálvez apuesta por buscar un rincón de paz entre la gente que se alegre realmente por los méritos de cada uno y donde se generen sinergias y se compartan ideas. Además, ha señalado que desde hace un tiempo practica un arte marcial samurái, el Kenjutsu, que le ha dado la vida y ha puesto en valor el significado de la palabra "honor", "gracias" y "perdón".

La razón de ser del que fue presentador de 'Pasapalabra' no se encuentra, como comenta, en Twitter, y aunque para él sea una lástima y destaque que la paciencia es infinita, ha citado una frase de Goethe mientras reivindica que ese no es su hogar: "El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar".

"Hay demasiadas heridas narcisistas"

Para terminar, ha animado a sus seguidores a intentar todo lo que se propongan, aunque en la red social te digan que no puedes o no es posible. "Hay demasiadas heridas narcisistas. No son tu problema ni tu responsabilidad. Solo debes ser tener respeto, coraje, rectitud, compasión, honestidad, honor y lealtad", ha animado.

Para terminar su discurso, el presentador que estrena este lunes 'Alta tensión' ha citado un 'haiku', un tipo de poesía japonesa y le ha dedicado su último tuit a uno de sus amigos más cercanos, al cual le prometió que el día que abandonara Twitter, se lo dedicaría a él. "Tarde, pero ahora sí, feliz. Gracias a tod@s", concluye.