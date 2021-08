Muere el actor Jay Pickett en pleno rodaje

Jay Pickett era un conocido actor estadounidense de 60 años con apariciones en series como 'Hospital General', donde interpretaba al detective David Harper. El actor se encontraba montando a caballo en una escena de su nueva película, 'Treasure Valley', cuando sufrió un infarto, según informa USA Today.

Pickett era guionista y protagonista en 'Treasure Valley', produjo el filme junto con Jim Heffel y Tucson Vernon Walker. "Ayer perdí a un buen amigo y el mundo perdió a una gran persona. Jay Pickett decidió cabalgar hacia los cielos", escribió Heffel en su cuenta de Facebook.

"Jay murió sentado en un caballo listo para atar un novillo en la película 'Treasure Valley' en Idaho. El camino de un verdadero vaquero", comentó su amigo y compañero de rodaje. "Realmente le echaremos de menos", escribió Heffel. "Cabalga como el viento, socio", añadió.

El actor y director de Treasure Valley, Travis Mills, explicó: “Murió repentinamente. No hay una explicación oficial de la causa de su muerte, pero parece haber sido un ataque al corazón”. Pickett interpretó otros papeles en grandes series estadounidenses como China Beach, Mr. Belvedere, Perry Mason y Days of Our Lives, antes incluso de conseguir el papel que le llevaría a la fama en Hospital General.