Decir Allyson Felix es decir Juegos Olímpicos. Es la Michael Phels de las pistas, la Serena Williams del atletismo, la Usain Bolt estadounidense. El dato que deja claro por encima de todo que es la mejor atleta de todos los tiempos es el siguiente: seis oros olímpicos, la que más de siempre.

Pero en este ciclo olímpico, Allyson Felix ha sido noticia más por lo que ha hecho fuera de las pistas que por lo que ha hecho dentro de ella. La atleta de 35 años dio a luz a su hija en 2018 y llegó a esconder el embarazo para poder competir.

El 28 de noviembre de 2018, Felix tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia para dar a luz a su única hija hasta la fecha: Camryn. Un chequeo rutinario cuando llevaban 32 semanas de embarazo le hizo acudir al hospital de urgencia para ser sometida a dicha operación. De no haberlo hecho, ambas, madre e hija, podrían haber sufrido consecuencias muy graves a causa de una eclampisa severa. Se llegó incluso a pensar en que sus vidas corrían peligro.

Meses antes, cuando apenas llevaba dos meses de embarazo, la atleta se calló antes de competir en la Diamond League. Allyson Felix consideró que debía mantener esa noticia "para ella sola" y citó a Serena Williams, la cual ganó el Open de Australia de 2017 estando embarazada. "Sentía que tener un hijo pondría en riesgo mi carrera y decepcionaría a todos los que esperaban que siempre pusiera pusiera primero el correr".

Los problemas con Nike

Allyson Felix estaba negociando su renovación con su principal sponsor, Nike, cuando el hecho de haberse quedado embarazada comenzó a ser un problema para la marca. Debido al embarazo, le redujeron el 70% de los beneficios que le correspondían.

La atleta, en lugar de callarse, hizo público lo sucedido. "He hecho muchas colaboraciones con Nike, pero soy madre y no puedo callarme más. No porque quiera tener más hijos, sino porque no es lo correcto, también para las mujeres que vengan después de mí".

Meses después de su denuncia, la compañía escribió a la atleta para anunciar que ya no iba a rescindir ni a aplicar reducciones económicas en los contratos durante los 18 meses de embarazo y maternidad.

El mensaje para su hija

Allyson Felix, en las horas previas a debutar en Tokio (ganó su serie de los 400 metros para acceder sin problemas a semifinales), subió un post a Instagram en el que le escribió una carta a su hija de cara al futuro.

Mañana, entro en el Estadio Olímpico para competir en mis 5º Juegos Olímpicos. Puede parecer un cliché, pero llegar a esa línea de salida es una victoria increíble para mí. He experimentado los años más difíciles de mi vida en este viaje y por la gracia de Dios estoy aquí.

Con un corazón lleno de gratitud, estoy tomando un espacio para recordar todo lo que se necesitó para llegar aquí.

Entonces, cuando me veas en la pista, espero que entiendas mi lucha. Como atleta a la que le dijeron que era demasiado mayor, como mujer a la que le dijeron que conociera mi lugar, como madre que no estaba segura de que viviría para criar a mi hija. Espero que lo veas, se trata de mucho más de lo que dice el reloj."