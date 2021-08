Teresa Portela, la madre coraje que no quiso renunciar a la medalla que el deporte le debía

Teresa Portela (Cangas do Morrazo, 1982) ya ocupaba un lugar privilegiado en la historia de nuestro deporte, pero esta medalla de plata en la modalidad K1 200 ha puesto en letras de oro su nombre como leyenda de los Juegos Olímpicos para la delegación española. Además de ser nuestra deportista con más citas olímpicas (6), esconde detrás la historia de una madre de 39 años que no ha renunciado a nada y que es digna de ser contada.

Un sexto, un cuarto y dos quintos puestos en las anteriores citas olímpicas pueden minar la moral de cualquier deportista de élite, sin embargo, Teresa Portela es de otra pasta. Con 31 años decidió cumplir uno de los grandes sueños de su vida: ser madre. Una decisión arriesgada para muchas deportistas, pero la gallega tenía claro que quería formar una familia y así lo hizo dando a luz a la pequeña Naira.

Las dudas invadían a la palista pontevedresa. No sabía si podría volver a competir y convertirse en la deportista con más Juegos Olímpicos de la historia. Así se expresaba: "No sabía realmente si podría volver a competir al máximo nivel, y es algo que me producía incertidumbre, porque realmente no quería renunciar ni a maternidad ni al trabajo", sus dos grandes sueños, en el terreno personal y profesional.

Tras Londres 2012, decidió luchar más que nunca y volver a la forma física que deseaba con su hija en brazos: "No sabía cuánto músculo perdería o si sería capaz mentalmente de afrontar este reto cuando tuviera a mi hija en brazos", todo lleno de incertidumbre, pero se ha demostrado, con foto finish incluida, que su esfuerzo de oro le vale una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

No se piensen que su única salida era el deporte. Teresa Portela decidió formarse en sus estudios, sacándose el título de Magisterio de Educación Física y un grado de Fisioterapia, llegando a abrir una clínica en O Grove (Pontevedra). No quería aislarse en el deporte, ni obsesionarse, quería disfrutar su vida, su maternidad, sus recuerdos olímpicos con la clara intención de revivirlos de nuevo.

Si el oro mundial lo definió como "el mejor momento de su vida", imagínense lo que supone esta ansiada medalla olímpica para la gallega: "El embarazo, el parto y la vuelta a los entrenamientos con una hija sin renunciar a nada me ha marcado a nivel personal y deportivo. Soy más fuerte", afirmó. Y no hace falta que lo prometa, porque lo que ha conseguido esta mañana Teresa Portela es sublime.

Si "haber vivido 30 años del piragüismo" era "una medalla" para Portela, el verdadero metal que lo tiene por fin entre sus manos debe saber a auténtica gloria. Alejandro Blanco o Saúl Craviotto coincidían en que "nadie la ha merecido más que ella". Sus familiares lo demostraron en el Carrusel Olímpico con Álvaro Benito en un día histórico para la historia olímpica de nuestro país.