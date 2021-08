Disney lanza su primera canción entre personas del mismo sexo para visibilizar los derechos de personas LGTBI+.

Los fans de Disney llevan años pidiendo y esperando a que llegara este momento. La compañía ha apostado en su serie 'High School Musical: El musical: La serie' por el amor homosexual entre dos de sus personajes, y ha lanzado su primera canción LGTBI+ de la historia.

Este hecho podría parecer poco relevante para algunos, pero lo cierto es que la productora Disney es la responsable de una gran parte de las películas que consumen los niños en prácticamente todo el mundo, y por tanto, actos como estos permiten una visibilización del colectivo que es muy importante para su normalización.

La primera canción que visibiliza los derechos LGTBI+

La canción y la historia la protagonizan los personajes de Carlos, interpretado por Frankie A. Rodríguez y su novio Seb, por Joe Serafini, tras su primera pelea. La pareja ya es en sí un gran avance dentro de la productora, que nunca antes había ofrecido su público infantil y juvenil una relación entre personas del mismo sexo. La canción aparece en el episodio 10 de la segunda temporada, y en ella Carlos le canta a Seb lo importante que es para él, en la línea de bandas sonoras que suele sacar Disney.

'In a Heartbeat' ('En un instante') pretende marcar un antes y un después en la forma en la que Disney trata algunos de estos asuntos sociales, y de hecho la compañía ya ha anunciado algunos nuevos proyectos en los que también pretenden apoyar y visibilizar al colectivo LGTBI+. Hace poco estrenaba su cortometraje 'Out', en la que habla de salir del armario, y espera poder relanzar su famosa serie 'The Proud Family' con dos padres homosexuales multiétnicos y su hija adoptiva y adolescente. Además, recientemente se ha etiquetado a uno de sus personajes más famosos dentro del mundo Marvel, Loki, como bisexual de género fluido.

La importancia de que Disney apueste por relaciones así

Pero no siempre fue así. Normalmente, la compañía ha sido muy reservada y conservadora, y no solo no ha hablado de estos temas, sino que los ha invisibilizado, destacando solo al amor heterosexual como el válido. Ya en la original saga de películas de 'High School Musical' hace más de 10 años se hablaba de si dos de sus personajes, Ryan Adams y Kelsi Nielsen, eran homosexuales, y la productora fue criticada por no querer reconocerlo.

Es por eso por lo que esta canción supone todo un punto de inflexión para Disney. Como explica Miriam Guijarro, coordinadora del Gripo de Cultura de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y bisexuales (FEELGTB) a Cosmopolitan, es muy positivo que lleguen este tipo de actos desde empresas tan grandes y con un gran altavoz, y más sobre todo, con la relación que este tipo de series y películas guardan con la infancia.

Lo que sí que destaca Guijarro es que además de esta visibilización habrá que llegar a la normalización y evitar caer en estereotipos, que al final terminan por hacer que, quienes no pertenecen al colectivo los acepten como ciertos, y que aquellos que lo son lo tomen como referentes positivos: "Esto puede parecer algo poco importante, pero no lo es en absoluto, ya que la totalidad de las personas, hemos tenido y tenemos referentes positivos en los que apoyarnos y que nos han acompañado en nuestro desarrollo".