Waterpolo | Estados Unidos - España, en directo: en busca de las semifinales

Javier Birlanga Piragüismo. ¡Paco Cubelos e Iñigo Peña, a semifinales del K2 1000! Primeros de su serie y tercer mejor tiempo de todos los participantes 04/08/2021 04:43 Javier Birlanga Atletismo. Sydney McLaughlin bate el récord del mundo de los 400 metros vallas en la final olímpica. La americana se lleva el oro y establece un nuevo mejor tiempo: 51.46. ¡Impresionante! 04/08/2021 04:36 Javier Birlanga Atletismo. Odei Jainaga, fuera de la final de lanzamiento de jabalina 04/08/2021 04:30 Javier Birlanga Atletismo. ¡Asier Martínez a la final de los 110 metros vallas! El tercero de la tercera semifinal no mejora el tiempo del español que accederá a la final con el séptimo mejor tiempo de los participantes 04/08/2021 04:18 Javier Birlanga Atletismo. Tras la segunda semifinal, Asier Martínez seguiría dentro de la final. El tercero de la segunda semi ha hecho peor tiempo que el español. Queda una semifinal 04/08/2021 04:10 Javier Birlanga Atletismo. ¡Asier Martínez bate su marca personal en los 110 metros vallas! 13.27 en la semifinal de los Juegos Olímpicos, espectacular. Eso sí, deberá esperar a los tiempos de las otras dos series para saber si estará en la final 04/08/2021 04:03 Javier Birlanga Golf. Tras cinco hoyos, Azahara Muñoz marcha uno bajo par y Carlota Ciganda, también uno bajo par pero solo en dos hoyos 04/08/2021 03:58 Javier Birlanga Skateboard. Julia Benedetti, eliminada. No estará en la final tras acabar undécima 04/08/2021 03:48 Javier Birlanga Atletismo. Jorge Ureña acaba sexto en su grupo en el salto de longitud y suma 900 puntos en el decatlón 04/08/2021 03:46 Javier Birlanga Piragüismo. Isabel Contreras acaba cuarta en su serie y tendrá que disputar los cuartos de final para buscar el pase a semifinales 04/08/2021 03:42 Javier Birlanga Piragüismo. Le toca ahora a Isabel Contreras en su serie del K1 500 04/08/2021 03:40 Javier Birlanga Skateboard. Julia Benedetti ya ha realizado sus dos primeras carreras con piruetas y marcha en undécima posición. La británica Sky Brown, de 13 años de edad, lidera la prueba 04/08/2021 03:36 Javier Birlanga Atletismo. Jorge Ureña, salta 7,30 metros en su primer intento en la longitud del decatlón. Marcha tercero en su grupo 04/08/2021 03:18 Javier Birlanga Piragüismo. A continuación, momento para las series del C1 200 con Antia Jacome en la primera de las series. ¡Vamos Antia! 04/08/2021 03:03 Javier Birlanga Piragüismo. Finalizan las cinco series del K1 200. Carlos Arévalo, el segundo mejor tiempo de todos los participantes. Saúl Craviotto, el séptimo mejor tiempo 04/08/2021 03:02 Javier Birlanga Golf. Azahara Muñoz comienza con un par en el primer hoyo de la española en estos Juegos. Aun no ha debutado Carlota Ciganda 04/08/2021 02:57 Javier Birlanga Atletismo. Debuta María Vicente y finaliza cuarta en su debut en su serie de los 100 metros vallas de heptatlón. Buena carrera de la española 04/08/2021 02:46 Javier Birlanga Piragüismo. ¡Carlos Arévalo segundo! El español accede directamente a semifinales y manda al campeón del mundo, el británico Liam Heath, a cuartos de final 04/08/2021 02:38 Javier Birlanga Piragüismo. Turno ahora para Carlos Arévalo, que compite en esta segunda serie del K1 200. ¡Vamos! 04/08/2021 02:34 Javier Birlanga Piragüismo. ¡Saúl Craviotto a semifinales! El español acaba segundo en su serie y no tendrá que pasar por los cuartos de final 04/08/2021 02:33 Javier Birlanga Piragüismo. ¡A punto de comenzar la jornada en piragüismo! En la primera serie compite ya Saúl Craviotto. ¡Vamos! 04/08/2021 02:27 Javier Birlanga Atletismo. ¡Jorge Ureña, primero en los 100 metros lisos del decátlon! Gran carrera del español que acaba con un tiempo de 10.66 04/08/2021 02:09 Javier Birlanga Atletismo. ¡Arranca la jornada en el Estadio Olímpico de Tokio! En pocos minutos, Jorge Ureña debutará en el Decatlón masculino con los 100 metros lisos como primera prueba. 04/08/2021 02:01 Javier Birlanga Aguas abiertas. Finaliza la prueba femenina con Paula Ruiz en 16ª posición. El oro se lo ha llevado la brasileña Ana Marcela Cunha, la plata la holandesa Shara van Rouwendaal y el bronce la australiana Kareena Lee. 04/08/2021 01:36 Javier Birlanga Golf. Ha comenzado la primera jornada de golf femenino. Aun no han saltado al verde ni Azahara Muñoz ni Carlota Ciganda 04/08/2021 00:58 Javier Birlanga Aguas abiertas. La española Paula Ruiz, como ha contado Diego González en 'El Larguero', marcha 17ª a más de un minuto de la cabeza. Quedan apenas dos vueltas de las siete que tenían quedar, la medalla es una quimera 04/08/2021 00:57 Javier Birlanga Y en deportes de equipo, España se juega el pase a semifinales en waterpolo masculino (07.00 ante Estados Unidos) y en baloncesto femenino (14.00 ante Francia) 03/08/2021 23:29 Javier Birlanga Y en atletismo, además de los debuts de María Vicente y Jorge Ureña, tendremos a Adrián Ben en la final de los 800 metros, a Carolina Robles en la final de los 3.000 obstáculos y a Javier Cienfuegos en la final de lanzamiento de martillo 03/08/2021 23:29 Javier Birlanga Además, día importante también en el piragüismo con los debuts de Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Paco Cubelos e Iñigo Peña, Isabel Contreras y Antia Jacome 03/08/2021 23:28 Javier Birlanga Nueva jornada importante para la delegación española en Tokio con una opción clara de medalla: la de Jordi Xammar y Nico Rodríguez en vela. A las 07:33 se espera que se dispute la Medal Race del 470M en la que nuestros chicos marchan terceros en la general 03/08/2021 23:27 Javier Birlanga ¡Buenas noches y bienvenidos al directo de los Juegos Olímpicos de Tokio de este miércoles 4 de agosto! 03/08/2021 23:26

La previa

La selección española de waterpolo masculino buscará este miércoles a partir de las 07.00 el pase a las semifinales ante el combinado de Estados Unidos. De ganar, se enfrentaría en semis al vencedor del Italia - Serbia.

De todas los equipos españoles en estos Juegos Olímpicos de Tokio, los chicos de David Martín han sido los que han dejado mejores sensaciones: cinco victorias en cinco partidos y ganando con una suficiencia insultante a equipos tan poderosos como Croacia o Montenegro.

Si bien Estados Unidos es una potencia en waterpolo femenino, en masculino no es tan fuerte y, a priori, España es muy favorita para acceder a las semifinales. No obstante, los jugadores españoles deberán salir con todo y no relajarse si no quieren sufrir un susto.

Habrá que ver también si David Martín decide apostar por López Pinedo, el veterano portero, o si vuelve a darle la oportunidad a Unai Aguirre, el cual debutó ante Kazajistán, partido sin mucho trabajo, pero que también jugó ante Croacia cuajando una actuación portentosa.