En la misma serie que este miércoles ganó el español de origen marroquí Mo Katir, Luis Grijalva debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio. En sus primeros Juegos, a sus 22 años, hizo los 5000 metros en un tiempo que le ha dado acceso a la final y la posibilidad de luchar por la segunda medalla de la historia de Guatemala, después de la conseguida en Londres 2012 por el marchista Erick Barrondo.

Pero para cumplir su sueño, Grijalva tuvo que superar muchos obtáculos. Hace meses que se ganó con su esfuerzo una plaza en los Juegos Olímpicos, pero su condición migratoria no le permitía regresar a Estados Unidos si salía del país.

La familia Grijalva emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales hace ya 21 años, según The New York Times, cuando el corredor olímpico tenía tan solo un año,

Creció y vivió toda su vida enter Nueva York y California, hasta que entró en la Universidad del Norte de Arizona con una beca, algo que pudo hacer merced al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados de la Infancia), aprobado por Barack Obama en 2012. El DACA permite a jóvenes a los que sus padres habían llevado a EE.UU. sin papeles la posibilidad de continuar sus estudios, así como una protección contra la deportación. Sin embargo, una de las condiciones del programa DACA es no abandonar el país.

Una excepción olímpica

“Es oficial, me voy a Tokio. No podría haber hecho esto sin la ayuda de Jessica Smith Bobadilla (su abogada), ella es una persona increíble que hace cosas tan maravillosas por los migrantes como yo. Gracias por permitirme perseguir mi sueño olímpico”, escribía Grijalva el pasado lunes 26 de julio, cuando le concedieron un permiso especial para poder competir en Tokio y regresar después a su residencia.

Grijalva, emocionado, agradecía la situación, consciente de que a pesar de haberse ganado su puesto, podía haberse quedado fuera de los Juegos. "Recién el lunes me confirmaron que podía viajar a Japón. Arriesgué no poder volver a entrar a Estados Unidos por representar a Guatemala aquí. Me emociona correr en los juegos y representar a Guatemala, pero también salir del país y saber que puedo regresar sin problemas”, relataba.

El DACA, en peligro

La situación de Grijalva y los más de 600.000 inmigrantes acogidos al programa DACA es notablemente inestable. El expresidente estadounidense Donald Trump intentó acabar con el mismo, pero un juez federal le ordenó que lo reinstaurara con efecto inmediato. No obstante, a principios de este mes de julio otro juez dictaminó que el DACA no era legal. Se espera que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden apele contra la decisión, para bien de Luis Grijalva y el resto de dreamers, como se conoce a los jóvenes del DACA.