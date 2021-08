Un grupo de sanitarios pone en alquiler el Hospital Zendal en Fotocasa alegando que como hospital "no sirve".

Puede sonar a broma, y aunque realmente sea un acto irónico y de denuncia, ha ocurrido de verdad. Un grupo de sanitarios "forzosos" del Hospital Isabel Zendal, ha publicado un anuncio en Fotocasa en el que ofrecen las instalaciones del hospital de pandemias a empresas como Amazon, para que guarden sus productos.

La razón es que, según explican, "como hospital no sirve". Así lo han publicado en su cuenta de Twitter en la que ejercen un papel muy activo como denunciantes de algunos de los asuntos que allí ocurren, a la vez que critican otros asuntos relacionados con la sanidad.

Lo ponen en alquiler y Fotocasa lo borra

"Hemos puesto en alquiler el Zendal por si empresas como @AmazonNewsES les interesa para almacenar sus productos, ya que como hospital no sirve. No ayuda a descongestionar el resto de hospitales del SERMAS y a nosotras no paran de marearnos", ha sido el contundente mensaje que publicaron el pasado domingo y que se ha movido por la red a modo de denuncia.

Nos han borrado el anuncio. — Sanitarios Hospital Isabel Zendal (@HZendal) August 1, 2021

Además, la publicación contenía el enlace directo al anuncio, que la aplicación de alquiler de casas ha borrado horas después cuando ha detectado lo que estaba ocurriendo. "Nos han borrado el anuncio", informaban horas más tarde. No obstante, dentro del anuncio se detallaban las características del hospital. "Cuatro naves industriales de última tecnología en un terreno de 80.000 metros cuadrados", especificaban.

El grupo de sanitarios creó esa cuenta de Twitter como consecuencia del traslado "forzoso" que denuncian que se hizo desde diferentes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid hacia el Zendal, y para el que no daban opción. Desde la red social actualizan la situación del hospital de pandemias y son seguidos por bastantes personas y personal sanitario que quiere denunciar la situación.

Las redes sociales apoyan el acto

Esta última denuncia publicando el hospital en Fotocasa ha sido también muy aplaudida y animada por los usuarios, que han contado sus propias experiencias, dándole la razón a los sanitarios. "Eso no es un hospital. Era como estar dentro de un motor del ruido que había", ha escrito uno de los internautas que ya había pasado por allí.

En la misma línea de comentarios, los usuarios han ido destacado algunos de los problemas que se llevan mencionando desde el comienzo de la pandemia, como es el asunto de los apagones de luz o la cantidad de dinero que costó. Tampoco han faltado comentarios desde el otro lado, asegurando que no solo había sido un buen hospital, sino que también habían pasado miles de enfermos por ahí.

Yo he estado ingresada en el Zendal y sólo puedo decir 2 cosas, gracias a todo el personal de allí y la segunda, eso no es un hospital, era como estar dentro de un motor del ruido que había. 4 baños para 48 camas. Sanidad Pública!!! — María HA (@mha1980) August 1, 2021

No es mala idea q sea una nave d Amazon u otra compañía.



Yo me vacune en Pabellón 3 ( 1a dosis AZeneca y 2a dosis Pfizer) ; y cualquier parecido con un hospital es puramente casual.



Hace unos días llegó al ridículo absoluto al irse la luz; No tiene grupo electrógeno diésel. — Les Baux de Provence (@LesBauxdeProven) August 1, 2021

Por eso los que empeoraban en el Zendal eran derivados a otros hospitales de donde habían quitado médicos y enfermer@s, a eso le añadimos los recortes durante más de 20 años en sanidad y el resultado es... — Culé en la caverna (@living_FCB) August 3, 2021

Yo también me vacune con las dos dosis y muchos hospitales quisieran en el trato y en la rapidez se os ve el plumero a los que críticas ese hospital queréis fastidiar a la única persona que tiene agallas para enfrentarse al Mesías y le a ganado aplastandole — José María Castro Tudela (@JosMaraCastroT1) August 2, 2021

Buena idea, a ver si así se recupera la millonada que ha costado. Ésto es lo que pasa con la mala gestión, que luego hay que intentar arreglar los disparates. Ojalá se haga, Madrid no merece tan mala administración de recursos por culpa de una parte de madrileñ@s insensat@s. — M Carmen (@Carmen19899632) August 1, 2021