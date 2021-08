Pone en Tinder que tiene 23 años y un edificio histórico se lo desmonta: el perfil que triunfa en redes

Cuando se suele decir que no hay que creerse todo lo que aparezca en Internet, y menos en una aplicación de citas y de ligar como pudiera ser Tinder, es porque está comprobado que las mentiras están a la orden del día. ¿Cuántas veces te habrás encontrado en alguna red social con alguien que no es quien dice ser o que no es como aparece en las imágenes? Hay miles de casos y muchas veces solo viendo el perfil es complicado advertir que hay algún dato falso. Sin embargo, todo lo contrario es lo que ocurre con un ejemplo que se está viralizando por segundos en Twitter.

El usuario @ordurebizarree ha publicado una captura de un perfil de Tinder de un, según él, joven de 23 años llamado Rashed. Por la imagen, que parece ser antigua y tener ya unos años, a simple vista, no hay nada extraño. Sin embargo, este usuario se ha encargado de resaltar un edificio histórico que lo delata y que deja claro que es imposible que tenga esa edad.

La foto delata al usuario de Tinder

Como se puede apreciar en el fondo, detrás del hombre están las Torres Gemelas, que estaban ubicadas en Nueva York. Fueron derribadas por dos aviones en el año 2001, es decir, hace 21 años, debido a un atentado terrorista. Por tanto, es imposible que tenga 23 años si hace 21 años ya era aparentemente joven.

La publicación ya lleva más de 4.000 'retweets' y más de 60.000 'me gusta'. "Me gusta el manga, el tenis y hacer viajes en el tiempo", bromea una usuaria sobre su posible descripción. "Igual es un viajero del tiempo. Quizá no envejece más allá de los 23. Tal vez esté en suspensión congelado hasta que alguien le dé match", escribe otro. O "23 años cotizados joder q no dejáis que el hombre se explique", añade otro.