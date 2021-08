"No he visto esto en 15 años": lo que hace esta concursante de 'La Ruleta' deja asombrado a Jorge Fernández

Para que el presentador de 'La Ruleta de la Suerte', Jorge Fernández, que lleva más de una década dirigiendo el programa, se asombre, imagina cómo ha tenido que ser la suerte de esta joven concursante. Lili ha sido una de las participantes de este martes en el programa de mediodía de Antena 3, y su decisión, y sobre todo acierto, a la hora de decir donde iba a caer no ha dejado indiferente a nadie.

Acertar cuando giras la ruleta puede ocurrir en alguna ocasión, incluso dos si tienes suerte. Pero hasta ahora nadie había hecho historia por ello en el programa, que se emite desde 1990. Hasta que Lili ha dejado asombrados tanto a las personas del público, como a los espectadores y al propio presentador.

La sorprendente puntería de la concursante

Y no es para menos, hasta en cuatro ocasiones ha acertado esta concursante la casilla en la que iba a caer la flecha de la ruleta. Lo nunca visto antes en el programa. "No he visto esto en quince años", ha exclamado Fernández, atónito por lo que estaba ocurriendo y entre risas.

Lili ha lanzado la ruleta y ha probado suerte: "A los 25 euros". Y aunque ha habido una tentativa de 'Quiebra', ha acertado. Como le había funcionado, la participante ha vuelto a probar, y ha dicho "ahora, al 'Me lo quedo'". Ya estaba sorprendiendo al público, pero cuando ha vuelto a acertar, la expectación y emoción por lo que estaba ocurriendo ha inundado el plató.

"Al ritmo al que vas...", no ha podido evitar pronunciar uno de sus rivales. "Ha dicho tres gajos y ha caído en ellos. ¡Qué pasada, Lili!", ha expresado Fernández, que ya no ha podido dar crédito cuando ha visto que, por cuarta vez, caía en la casilla de la ruleta que había anunciado previamente.