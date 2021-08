La jornada de atletismo de los Juegos Olímpicos nos ha regalado las alegrías de la clasificación de Adel Mechaal y de Ignacio Fontes para la final de la prueba de fondo de los 1.500 metros.

Una gran actuación de los atletas de la delegación española en Tokio 2020 que han sido testigos de una jornada de oro para el deporte español en otras disciplinas como Sandra Sánchez en karate y Alberto Ginés en escalada deportiva. Sin embargo, uno de los grandes momentos de la jornada se vivieron en este mismo estadio olímpico de Tokio pero no en competición, sino fuera de la misma.

Ante las cámaras, el fondista español Adel Mechaal se puso delante de los micrófonos para analizar su actuación y para hacer una dedicatoria muy especial. No todos los días se llega a una final olímpica y quiso aprovechar este momento histórico para firmar un alegato a favor de la sanidad pública que ha cuidado de su madre, enferma de leucemia.

"Llevan más de 40 días tratando a mi madre y quería decirles que muchísimas gracias"

Así explicaba en el micrófono de la televisión pública Mechaal esta situación: "Para mí este año ha sido bastante complicado. Mi madre ha visto la carrera desde el hospital, sigue todavía ahí, estamos contentos debido a que ya está muchísimo mejor. Los últimos análisis, la leucemia ha remitido y está bastante bien. Estamos a la espera de los efectos secundarios de la quimioterapia, pero la verdad es que como ya dije antes, esto es gracias a los médicos que están ahí cuidándola" comienza un discurso cargado de emoción y que ya es considerado uno de los grandes momentos de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Llevan más de 40 días tratándola genial y quería decirles que muchísimas gracias. Este año no he competido porque no tenía las ganas ni el entusiasmo de competir. Es un tópico, pero te das cuenta de que la salud es lo primero y cuando la salud de un familiar tuyo, como es la madre, está en riesgo, pues la verdad es que todo pasa a un segundo plano. No tenía ganas de entrenar, no tenía ganas de competir, mi mujer me levantaba del sofá animándome a entrenar y estoy aquí gracias a ella", continuaba con un relato que pone los pelos de punta a cualquiera.

No le hace falta correr la final.

Para mí Adel Mechaal ya es de ORO.

Un emotivo alegato a favor de la sanidad pública y con la dedicatoria más especial del mundo, hacia una madre que desde la cama del hospital ve a su hijo llegar a toda una final olímpica. Así acababa este discurso: "Quería regalarle algo a mi madre, como estar en una final, y sobre todo a todos los trabajadores del Hospital de Girona que están ahí todas las noches y todos los días cuidándola. Así que muchísimas gracias y espero el sábado sacar un buen resultado", sentenció el fondista español Adel Mechaal, que tiene la mejor de las motivaciones en la gran final del 1.500 metros.