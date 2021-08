Valentino Rossi anuncia su retirada

Valentino Rossi ha anunciado en una comparecencia extraordinaria de esta mañana su retirada del motociclismo. La leyenda italiana de este deporte deja las motos siendo el piloto con más podios en la historia (234), y con nueve títulos mundiales poniendo así fin a su larga trayectoria de 24 años en activo.

A los 42 años, el considerado por muchos como el mejor piloto de la historia, ha decidido que ha llegado el momento de colgar el mono El verano era la época que se había puesto el italiano para decidir su futuro y así lo ha confirmado en una rueda de prensa muy esperada ante los medios. El próximo 14 de noviembre correrá el GP de Valencia, el último de su carrera.

Estas fueron las palabras del piloto italiano con las que conmocionó a los aficionados al motociclismo: "He decidido parar. Mi vida cambiará a partir del próximo año. Lo he dado todo durante mucho tiempo. Siempre me he entregado al máximo para estar en la lucha. Ha sido fantástico este largo camino con los aficionados. Solo tengo que darles las gracias", afirmó un Rossi claro, directo y seguro de sí mismo en esta rueda de prensa.

Una decisión meditada

Una decisión meditada en la que ha tenido que ver única y exclusivamente su propia salud física y mental como ha dejado claro: "No soy feliz, está claro. Pero si hubiera decidido seguir tampoco sería feliz", indicó el italiano sobre su posible continuidad en el proyecto de Aramco que lidera en estos momentos.

Lo que no se pone en duda es el legado que deja Valentino Rossi en muchos aficionados al motociclismo al que consideran como "el mejor piloto de la historia", y como él mismo reconoce que ha participado para acercar al mundo su pasión intentando que la vivan tal y como lo hace él mismo: "He sido capaz de acercar más a los aficionados al motociclismo. Hice algo al principio de mi carrera que consiguió encender la emoción de las personas normales, y eso es algo que me enorgullece"

Futuro en el automovilismo

Valentino Rossi no solamente ha sorprendido con su adiós a Moto GP sino que también ha dejado a todo el mundo boquiabierto con su próximo destino: "Voy a competir con los coches a partir del año que viene. Me siento como piloto, ya sea de motos o de coches. Voy a continuar compitiendo de cualquier modo", sentenció en una conferencia de prensa que ya es historia del motociclismo.