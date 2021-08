El atleta ibicenco Marc Tur ha estado muy cerca de dar una nueva medalla a la delegación española en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El deportista ha participado en la prueba de los 50 kilómetros marcha, en la que ocupaba la tercera plaza hasta que fue sobrepasado por el canadiense Evan Dunfee a pocos metros de la línea de meta.

"Poco a poco voy asimilando lo ocurrido hoy. He tenido la medalla casi colgando del cuello. Me he quedado con la miel en los labios, pero estoy contento con mi actuación", ha señalado después de la prueba. Al explicar las claves de la pérdida de esa posición de privilegio en el final de la prueba, Tur ha reconocido que en el último kilómetro se ha encontrado con un "muro" que no ha sabido sortear bien. "Estaba totalmente al límite de mis fuerzas", reconoció.

El español aseguró también que no supo reaccionar cuando le pasó el canadiense en el último momento. En la meta estaba totalmente desorientado, bastante afectado por haber quedado cuarto, pero poco a poco voy valorando lo conseguido. Hace un año no sabía si iba a estar en los Juegos Olímpicos y al final un cuarto está más que bien", concluyó.

Oro para Polonia

El balear se dejó en los últimos metros, por un súbito desfallecimiento, la medalla de bronce. En un desenlace dramático para el campeón de España, la victoria fue para Dawid Tomala, que con un tiempo de 3h50:08 recuperó el título para Polonia diecisiete años después de la tercera victoria consecutiva de Robert Korzeniowski.

La medalla de plata fue para el alemán Jonathan Hilbert con 3h50.44 y el bronce para el canadiense Evan Dunfee con 3h50:59, nueve segundos por delante del español.

Tur iguala el tercer mejor resultado de un español en esta distancia. Jordi Llopar estrenó el medallero olímpico del atletismo español con una plata en Moscú'80, Valentí Massana logró el bronce en Atlanta'96, y el propio Massana y Jesús Ángel García Bragado fueron cuartos, respectivamente, en Sidney 2000 y Atenas 2004.

Adiós de García Bragado

El "Hombre de mármol", puso fin, con 51 años, a su gloriosa trayectoria en la marcha larga con un puesto 35 y una marca de 4:10:03 el día en que batió el récord mundial de participaciones olímpicas en atletismo, con ocho. El otro español, Luis Manuel Corchete, no terminó la prueba.

Jesús Ángel García Bragado. / GETTY IMAGES

Cuando Jesús García Bragado debutó en Barcelona 1992, 25 de los 59 contendientes hoy aún no habían nacido. "Me hubiera gustado hacerlo mucho mejor", añadió, pero hay que aceptar la edad y ahora comienza una nueva vida", comentó al final de la carrera de este viernes.

García Bragado tuvo palabras de agradecimiento para la Federación Española por su confianza. "Tengo que agradecerle que haya hecho todo lo posible para que yo pudiera estar aquí a pesar de que voy camino de los 52 años y de que no he podido hacer una planificación como un chaval joven, porque tenía que reservarme para aquí", explicó.