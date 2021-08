El atleta Mohamed Katir no ha logrado medalla en la final de los 5.000 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ha querido prometer lo más alto de sus objetivos para los próximos compromisos. En declaraciones nada más concluir su carrera con RTVE, el hispanomarroquí se ha mostrado satisfecho con su papel, aunque avisa: "Cuando coja un poco más de experiencia creo que no tendría rival".

"Para mí es una locura entrar en una final de 5.000 metros con 23 años. Me voy muy feliz a mi pueblo con un diploma olímpico", comentó el de Mula (Murcia), apuntando que "en nuestro deporte es increíble ser atleta olímpico". "Me hubiera gustado ganar medalla, pero aún me falta un poco de experiencia. Cuando coja un poco más de experiencia en los campeonatos creo que no tendría rival", manifestó.

"Creo que el año que viene puedo dar un salto increíble", prosiguió, antes de explicar los motivos de su alta autoconfianza. "Cabeza no me falta, motivación, tengo a mi familia que me apoya, mi pueblo, mis amigos, mi manager...", desveló Katir, que insiste en su progresión: "Dadme un año más y ya veréis".

En último lugar, el atleta dejó un alegato cargado de positividad para todos aquellos que lo tienen como referente: "Si alguien tiene un sueño, que luche por él, que se puede cumplir. Hay que tener paciencia, currarlo, y digan lo que digan los demás vosotros curradlo y para adelante", zanjó, ilusionado con sus nuevas metas por cumplir después de los Juegos Olímpicos.