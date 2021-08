"Está siendo una marioneta en manos del presidente del Real Madrid": el señalado por la salida de Messi

La 'Barra Libre' de SER Deportivos se encargó de analizar la situación actual de Leo Messi, su salida del FC Barcelona y la más que posible llegada del delantero argentino al PSG. Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí y Talavera fueron los periodistas de la Cadena SER que intervinieron en este espacio del programa que volvía después de unas semanas de vacaciones.

¿Qué pasó para que el Barça no haya podido renovar a Messi?

Jordi Martí: "Creo que Barcelona y el barcelonismo siguen sorprendidos. ¿Qué ha pasado desde el pasado lunes? En el acto de presentación de Emerson, Laporta dijo que la renovación progresaba bien. El miércoles, de repente, se pasó a decir que no se haría. ¿Qué ha pasado en esos días para que la renovación descarrilara?"

Antonio Romero: "Yo creo que si un futbolista se quiere quedar en un equipo, se queda. Es un futbolista al que el Barcelona le debe todo, y viceversa. La salida no ha sido la más adecuada"

Miguel Martín Talavera: "Ya lo hemos visto con Ramos"

Antonio Romero: "Si Ramos hubiera aceptado la oferta, se hubiera quedado. Si tú te quieres quedar en un sitio, lo haces. Hace un año mandaste el burofax para salir del Barça. Creo que la responsabilidad de todo esto es de Laporta, que ha ganado las elecciones con la bandera de que Messi se iba a quedar. La responsabilidad absoluta de que Leo no siga es de su presidente"

Manolete: "Y con todos estos follones, ¿qué pasa con el dinero que Messi generaba en ámbitos publicitarios?, ¿no ha podido utilizarlos el Barcelona?"

Miguel Martín Talavera: "Él es presidente del Barcelona porque tenía la baza de Messi. Si mañana hubiera elecciones, seguramente no volvería a salir como presidente. Lo que no se puede es engañar a la gente. El acuerdo que tenían el Barça con CVC lo ha tumbado el Real Madrid. Laporta está siendo una marioneta en manos del presidente del Real Madrid"

Antonio Romero: "Yo he escuchado al presidente del Barcelona diciendo que no quería hipotecar al club. Ahí el presidente del Real Madrid no tiene nada que ver"

Jordi Martí: "Ojalá supiera lo que ha pasado. Nuestra obligación es tratar de saber lo que ha ocurrido, pero yo no lo sé. Antes que Laporta, hay un responsable máximo que es el que ha dejado el club en la ruina"

Miguel Martín Talavera: "A mí ya no me vale eso de la herencia, porque Laporta se hizo presidente diciendo que iba a renovar a Messi. Luego, el presidente de LaLiga dijo que estaba todo OK, por lo que hay alguien aquí que está mintiendo. Yo me creo antes a Tebas que a Laporta"

Jordi Martí: "Messi dijo que hizo todo lo posible para quedarse. ¿Está seguro de que lo ha hecho?"

Antonio Romero: "No"

Jordi Martí: "El Sr. Talavera ha defendido que el protagonismo de Griezmann ha bajado porque él estaba siendo sometido por Messi y Luis Suárez. Ahora que no están, ¿veremos la eclosión total del francés?"

Miguel Martín Talavera: "Llegar un año más tarde del documental, no se lo perdonó Messi. A pesar de todo, su rendimiento no ha estado para nada mal"

Manolete: "Ahora, sin Cristiano y Messi, quiero ver a Tebas vendiendo los derechos de televisión de la liga española a China, Asia, etc. En definitiva, el fútbol español va a seguir cuesta abajo"

Por último, Pacojo cerró con una pregunta para Talavera: Sin Ramos, Messi, Varane... ¿Es favorito el Atleti?

Miguel Martín Talavera: "Es uno de los candidatos que hay, pero hay varios. Para mí, el favorito es el Real Madrid y después el Barcelona. Pero que el Atleti lo va a pelear no hay ninguna duda"