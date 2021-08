Esto es lo que debes hacer si alguien se está ahogando en la playa o piscina: dos técnicas de salvamento

Que se produzca un ahogamiento en una playa, piscina o entorno natural es más habitual de lo que imaginas, y puede ocurrirle incluso al mejor de los nadadores. Normalmente, hay un o una socorrista vigilando estos espacios, pero en muchas localizaciones o piscinas de urbanizaciones que no llegan al número mínimo de personas, no hay ningún profesional que pueda ayudar en un rescate en caso de que sea necesario. Es más, el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) asegura que, en lo que va de año, el 94% de los fallecimientos tuvieron lugar en zonas sin vigilancia.

Por esa razón, es muy importante que conozcas alguna técnica para poder ayudar a alguien en caso de que se produzca un ahogamiento y que no haya socorristas en la zona. En el Twitch de la Cadena SER hemos estado con dos socorristas, Alba Moya, de piscina y José Luis Piqueres, de playa, y han explicado dos técnicas que se pueden emplear para sacar a una persona del agua si se está produciendo un problema de este tipo.

Los peligros que se producen en un ahogamiento

Como ha explicado Piqueres, en el mar son muchos los rescates que tienen que realizar, sobre todo en época de vacaciones y cuando se producen corrientes peligrosas con la bandera roja. De hecho, advierte de que el baño está totalmente prohibido en estas condiciones, y la mayoría de veces en las que tienen que salvar a alguien es porque no ha hecho caso de las recomendaciones. Cuando ocurren este tipo de situaciones, los socorristas cuentan con embarcaciones y motos de agua, además de una equipación con salvavidas, gafas y aletas.

Este tipo de rescates son muy peligrosos y no debería hacerlos una persona que no sea profesional, pero en caso de que ocurra, el socorrista de playa ha recomendado que no se nade ni para adentro ni para afuera del mar, ya que las corrientes pueden llevarte hacia el interior y te puede resultar imposible salir. "Hay que buscar un lugar donde no haya corriente y nadar horizontalmente a la costa hasta encontrar un sitio donde poder salir", explica.

Y otro de los problemas principales, además de la marea y el oleaje, tiene que ver con el estado de nerviosismo que puede tener la persona a la que se rescate. Como explica la socorrista de piscina, aunque en estos lugares no sea un peligro la corriente lo puede ser la fuerza con la que la persona que se está ahogando tire de ti, y si no utilizas las maniobras adecuadas podría acabar en un ahogamiento de ambas personas. Por ello, es muy importante que conozcas estas dos técnicas de salvamento que pueden ayudarte en caso de necesitar efectuar un rescate en la playa o piscina.

Dos técnicas de salvamento para playa y piscina

"Una persona nerviosa a punto de ahogarse tiene muchísima fuerza, da igual que sea aun niño de 5 años o un anciano", alerta Piqueres. Para que esto no pase, recomienda ponerse a la espalda de la persona que se está ahogando, se posiciona el brazo por detrás de la axila para poder moverla a la orilla, y se coloca la mano tapando su boca. De esta manera, se evitará que le entre agua y, en caso de que vaya inconsciente, no sufra un ahogamiento mientras la transportas a un lugar seguro. También es una posición cómoda en la que evitas que la víctima interacciones con tu cuerpo y te pueda empujar hacia el fondo del mar o la piscina con ella.

Y por otro lado, como explica Moya, hay otra técnica sencilla que se puede utilizar en caso de presenciar una situación así. Habrá que coger a la persona de las muñecas, girarle los brazos y en esta posición nadar con un solo brazo y tirando de ella a través de las axilas, como en la técnica anterior. En este sentido, si se trata de una piscina el lugar en el que se efectúa el rescate hay que tener cuidado al llegar al bordillo, para que la persona se haga el mínimo daño posible. Y si quieres saber más no te pierdas la entrevista completa a los socorristas, ni el vídeo de Epuyen Aventura, donde explican hasta cuatro técnicas de salvamento.