"Típico discurso de un maltratador": la tajante respuesta de Sara Sálamo a Enrique Ponce sobre la tauromaquia.

Si por algo se conoce a Sara Sálamo, además de por ser actriz, es por su activismo en las redes sociales. Sálamo es aplaudida en varias de sus publicaciones por su compromiso con algunas causas sociales y por condenar las respuestas y reflexiones que algunos artistas o personas famosas hacen sobre temas como el machismo o el racismo.

Y este domingo Twitter ha vuelto a aplaudir a la actriz por una crítica que ha hecho al recuperar unas declaraciones que el torero Enrique Ponce hizo ante el medio ABC en 2019 sobre la tauromaquia.

Recupera unas palabras de Enrique Ponce para condenar la tauromaquia

Ponce aseguraba ser animalista, y criticaba que, quienes se catalogan dentro de este movimiento, no hacen en realidad nada por el toro. “Hay mucho desconocimiento y un falso ecologismo. Una vez le pregunté a militantes del Pacma: ‘¿Qué hacéis vosotros por el toro’. ‘Ni lo criais ni hacéis nada, solo queréis destruirlo’, les dije. Hoy criar un toro bravo es una pasión y un capricho que, salvo contados casos, cuesta dinero al ganadero", afirmaba por aquel entonces.

Pero la frase que ha conseguido encender a la canaria, y que de hecho, ya dio mucho de lo que hablar en su día, ha sido la siguiente: "Yo amo al toro, lo respeto y admiro, pero lo tengo que matar para que exista". Para Sálamo, estas palabras son en realidad el "típico discurso de un maltratador", y ha juzgado duramente que esto sea un acto de amor por los toros.

El tuit ha conseguido miles de respuestas y 'me gusta', y las reacciones no han parado de llegar y de reavivar de nuevo el asunto de la tauromaquia. Con el fin de llevar a la reflexión a sus seguidores y usuarios de la red social, la actriz ha concluido con estas palabras: "Abolir ciertas formas de entender el amor... el amor de verdad, no duele. No mata".