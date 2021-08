La reflexión de una periodista de TVE sobre la libre elección de las mujeres a ser madres crea debate en redes.

Seguro que la periodista de TVE Rosa Correa no se imaginaba el debate que se iba a generar en las redes por su reflexión sobre la maternidad, pero le ha servido para reivindicar "lo difícil que sigue siendo en este país decir que una es feliz por haber decidido no ser madre". Un debate que seguramente muchas pensaban estar ya superado pero del que, como han demostrado algunos comentarios en redes sociales, todavía hay que pronunciarse.



El debate se ha originado a raíz del comentario que, hace unos días, publicaba en su cuenta de Twitter sobre lo feliz que se sentía de no haber tenido hijos cuando iba a la playa y observaba a las familias, ha despertado cientos de reacciones en la red social. Tal ha sido el impacto de sus palabras, que ha tenido que continuar abriendo un hilo sobre el aluvión de críticas y de insultos que estaba recibiendo por su reflexión personal, que al parecer ha ofendido a más de un usuario.

La libre elección a ser madre, todavía cuestionada



"Escenas de playa, padres pendientes de sus hijos casi sin descanso. Lo miro y me agoto. Y me ratifico en lo contenta que estoy sin hijos. Tengo 0 vocación de madre. Que bueno haberme escuchado. Como decía Pardo Bazán, no todos somos árboles frutales. No", publicaba Correa con una fotografía desde la playa y con la simple intención de hacer un comentario personal sobre su situación.

Escenas de playa, padres pendientes de sus hijos casi sin descanso. Lo miro y me agoto. Y me ratifico en lo contenta que estoy sin hijos. Tengo 0 vocación de madre. Que bueno haberme escuchado. Como decía Pardo Bazán, no todos somos árboles frutales. No. pic.twitter.com/VUjQmHl9xx — Rosa Correa (@rosacorrea_tv) August 8, 2021

Muchas personas se sentían identificadas con la periodista, y apoyaban sus palabras. Algunos usuarios respetuosos también ofrecían uno opinión, aunque fuera desde un punto de vista distinto. Pero otros, sin embargo, se dedicaron a insultar, criticar y juzgar a Correa por sus palabras. Y peor aún, a juzgarla sobre los efectos que tendría en su vida el no haber elegido ser madre.



Correa tiene que defenderse de las críticas



Todo eso la llevó a tener que manifestarse hasta en dos ocasiones, y a pedir "lean, no inventen. Me parece maravilloso quien quiera ser madre. Y quien no también, eso es libertad". La de TVE ha percibido que todavía había personas recelosas a que las mujeres pudieran no elegir la maternidad como única opción, y ha revindicado, de nuevo, la felicidad que reside en su elección y a agradecer a su madre la educación libre que recibió: "Qué maravilla que mi madre me educó libre. Y me dio alas para ser y decidir mi vida".

Y por cierto, todos esos comentarios irrespetuosos e insultantes solo me producen compasión. Quién piensa que una mujer tiene que tener hijos sí o sí solo me produce penita. Que se vayan acostumbrando que seguimos siendo mujeres, y felices, sin hijos. Vive y deja vivir. — Rosa Correa (@rosacorrea_tv) August 9, 2021

La inercia mata la vida. Vivir las vidas de otros tb. Vivir pensando en el que dirán, en lo q esperan de nosotros. Sean valientes. Sean lo que deseen. Vivan como quieran. Peleen por ello. Tenemos una sola vida. No la pierdan agradando a nadie. Escúchense. Sean felices. 😚 — Rosa Correa (@rosacorrea_tv) August 9, 2021

Pero sin duda, las palabras y la reflexión de Correa han abierto todo un debate en Twitter sobre la libre elección de las mujeres a elegir o no la maternidad sin que sea una imposición o sin que eso les desmerezca como mujeres. Y entre todo los comentarios que llegaban de los usuarios de la red, se podían leer algunas de estas opiniones:



Apoyo mucho tu postura contra la maternidad obligatoria. Diversidad. Otros adultos han tenido hijos, y son pésimos padres, aunque lo desearan. Simplemente debemos aceptar que es un deseo y también compromiso y responsabilidad para toda la vida. Los niños y niñas no son posesiones — 🥀 (@im_thebadguy) August 9, 2021

Bastantes mujeres me dicen lo que tú, que si volvieran a vivir no tendrían hijos. Por decir eso hay que machacar a esa mujer??? Y muchas callan si piensan así porque las ponen verdes. Cómo le gusta a la gente meterse en la vida de otros y juzgar. Que pereza!!! — Rosa Correa (@rosacorrea_tv) August 9, 2021

Te faltan variables todavía para hacer el análisis. Cuando incluyas la soledad, la vejez y la falta del chorro de vida que aporta la descendencia, sólo entonces podrás tener un análisis completo sobre tu libre y respetable decisión Espero que el balance sea positivo, pero lo dudo — Aldaba (@AldabaEnPuerta) August 10, 2021

Es más, por qué eso mismo no se le dice a los hombres que no quieren ser padres?. Queda mucho, mucho por avanzar. — F. Javier Manzano (@manzanodiosdado) August 9, 2021

Me parece respetable tu postura. Es tan lícito querer tener hijos como no querer. Ambas opciones tienen pros y contras. Y mejor que quien no tenga instinto maternal no los tenga, a tenerlos por presiones de la sociedad y no ser capaces de darles el amor y cuidados necesarios, no? — Cristina (@CristinaGR64) August 9, 2021