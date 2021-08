"Esta podría ser la última ola si lo hacemos bien": la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.

Tras un año y medio de pandemia mundial por la COVID-19 y de malas noticias que hacían que la situación pareciese un pozo sin fondo, la llegada de las vacunas han empezado a arrojar luz a la salida de esta situación. España atraviesa actualmente la quinta ola de contagios, y muchas personas se preguntan, ¿cuál será la última?

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y trabajadora de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Elena Vanessa Martínez, ha ofrecido una esperanzadora respuesta a esta pregunta en una entrevista en El País, en la que ha asegurado que, aunque no se debe caer en el error de pensar que se ha llegado al fin de la pandemia, esta "podría ser la última ola si lo hacemos bien".

Podría ser la última ola si se cumplen las medidas preventivas

El problema para la epidemióloga es que desde el principio no se han llegado a cumplir las medidas preventivas con eficacia. Aunque cuando había una alta incidencia de casos se han cumplido de manera estricta, se han relajado con demasiada rapidez antes de que fuera necesario. Por ejemplo, habla de los conciertos y de la asistencia de público a algunos eventos deportivos, donde "se ha puesto en manifiesto que las condiciones ideales no corresponden con las condiciones reales, provocando una gran cantidad de casos tras los mismos".

En cualquier caso, lo que toca ahora es aprender de los errores, cumplir las restricciones sanitarias y vacunarse, que son las medidas que más efecto están teniendo sobre la evolución de la pandemia. No obstante, ha señalado un aspecto que está suscitando mayor preocupación: "Se están empezando a ver brotes en residencias donde los mayores están vacunados y en muchos casos se debe a que el personal sociosanitario que trabaja allí no estaba correctamente vacunado".

La necesidad de que el personal sociosanitario se vacune

Pero la presidenta de la SEE no considera que haya que obligar en España a la vacunación, sino que "sería mucho mejor conseguir esa vacunación entendiendo la razón de su rechazo y así poder conseguir informarles mejor". Aun así, apunta a que España es uno de los países más concienciados y vacunados frente a la COVID-19 e insiste en "hacer hincapié en que este personal tiene que estar 100% vacunado para proteger a los mayores".

Además, se ha mostrado reacia a la necesidad de una tercera vacuna, a no ser que sea para grupos de la población inmunodeprimidos a los que no llegan al número de anticuerpos esperado, en cuyo caso es posible que se deba barajar un tercer pinchazo. Pero ha confesado que todavía no se sabe hasta cuando dura la inmunidad, tanto la que produce la enfermedad como la vacuna. "Si es así y no existen variantes que pueden escapar a esa inmunidad, probablemente se nos quedará como un virus más estacional", destaca.