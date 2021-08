El renovado proyecto del Paris Saint-Germain ha acaparado las miradas del mundo del fútbol en un verano en el que sus fichajes han dado forma a un vestuario que apunta a lo más alto. Sus principales rivales por títulos no han perdido detalle y ha sido Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern de Múnich, el primero que ha mostrado su estupor ante semejantes movimientos sin temer en posibles incumplimientos en el 'fairplay' financiero.

La de Leo Messi ha sido la última contratación en un vestuario que ya ha acogido en las últimas semanas las llegadas de Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum o Gianluigi Donnarumma y que, además, pretende seguir contando con sus grandes estrellas del pasado curso.

Es por ello que Nagelsmann, al ser preguntado por ello, deja caer sus dudas sobre si este proyecto multimillonario entra dentro de los límites establecidos: "No soy un experto que conozca los entresijos de estas cosas. Sé lo mismo que cualquier periodista y también me tengo que frotar los ojos de asombro al ver algunas cosas", afirmó, aunque sin mencionar directamente a los implicados.

"En referencia a algún fichaje visto recientemente, no son solo los números de los que se habla. Hay que sumar otras cantidades que no se publican y que suponen mucho más dinero. No es fácil de financiar y no entiendo que haya alguien que pueda permitírselo", argumentó el alemán, sorprendido.