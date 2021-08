Joan Mir, vigente campeón de Moto GP, (Suzuki) y Marc Márquez (Repsol Honda) han protagonizado un 'encontronazo' en los entrenamientos libres de este viernes. El catalán adelantó por el interior de la curva a Mir y provocó que se saliese del trazado para evitar la caída en los segundos entrenamientos libres previos al Gran Premio de Austria.

"No me lo esperaba, estábamos rodando en agua, cogiendo sensaciones... No hace falta sacarme de la pista ni adelantar así. Supongo que es su estilo, pero no le veo mucho sentido"

"Era una sesión en agua, cada vuelta vas cambiando. Sales de boxes y unos van mejor. Había un carril en este caso. Y hay que seguir el carril seco. Yo iba bajando los tiempos. Poco a poco, me lo he tomado con bastante calma. Vi que en la última curva, ha entrado por el carril, no me ha dejado opción en la parte seca", comenzó a explicar Mir a Dazn.

"Me ha sacado de la línea. Esto ha hecho que me tuviera que ir fuera de la pista. Un acto que no creo fuera necesario hacerlo en un segundo libre y me ha sorprendido", añadió.

"Pero tampoco tengo nada que decir de esto: simplemente, que me ha sorprendido. Yo, en un segundo libre... en carrera no me corto un pelo para adelantar, pero en un segundo libre no lo veo necesario tampoco sacar a nadie de pista. Es mi opinión y ya está. No tengo ningún problema", concluyó.

"Están muy sensibles, no he hecho nada"

Marc Márquez no dudó en contestar a su rival. "No le he sacado de pista. Están muy sensibles, no he hecho nada. Venía rodando dos segundos más rápido. He hecho esa vuelta detrás, se ha girado y sabía que estaba detrás. Saliendo me he puesto en paralelo y lo he pasado, pero sin más", explicó tras los entrenamientos.