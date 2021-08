Liga Santander | Valencia - Getafe, el partido en directo

La previa

El destino, caprichoso, juntó para abrir el telón de LaLiga Santander al Valencia y al Getafe en un duelo en el que se verán las caras el pasado del conjunto azulón, José Bordalás, y el presente, José Miguel González "Míchel", que han vivido diferentes sensaciones durante la pretemporada.

Por un lado, Bordalás, tal vez el mejor preparador que ha tenido el Getafe en su historia, no ha comenzado con buen pie su etapa en el Valencia. Este mismo jueves, ha pedido más fichajes al club y parece que no está contento con la planificación de su plantilla. "Esta no es la situación ideal, nos gustaría tener los jugadores que acordamos", dijo en rueda de prensa.

49' Carlos Soler (Valencia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

49' Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

49' Falta de Carlos Soler (Valencia).

48' Falta de Enes Ünal (Getafe).

48' Gonçalo Guedes (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

47' Falta de Vitolo (Getafe).

47' Gonçalo Guedes (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

46' Sandro Ramírez (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

46' Falta de José Gayà (Valencia).

45' Empieza segunda parte Valencia 1, Getafe 0.

45' Cambio en Getafe, entra al campo Vitolo sustituyendo a Stefan Mitrovic.

45' Cambio en Getafe, entra al campo Jaime Mata sustituyendo a Carles Aleñá.

49' Final primera parte, Valencia 1, Getafe 0.

49' Remate fallado por Sandro Ramírez (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.

48' Nemanja Maksimovic (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

48' Falta de Daniel Wass (Valencia).

46' Remate fallado por Enes Ünal (Getafe) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Sandro Ramírez con un centro al área.

45' Djené Dakonam (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45' Falta de Denis Cheryshev (Valencia).

41' Fuera de juego, Valencia. José Gayà intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.

39' Remate fallado por Maximiliano Gómez (Valencia) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.

37' Erick Cabaco (Getafe) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

37' Falta de Erick Cabaco (Getafe).

37' Gonçalo Guedes (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.

37' Remate rechazado de Mauro Arambarri (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nemanja Maksimovic.

35' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Denis Cheryshev (Valencia) remate con la izquierda desde el centro del área.

35' Falta de Stefan Mitrovic (Getafe).

35' Maximiliano Gómez (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.

34' Remate parado por bajo a la izquierda. Mauro Arambarri (Getafe) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Damián Suárez con un centro al área.

32' Sandro Ramírez (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

32' Falta de Carlos Soler (Valencia).

31' Corner, Valencia. Corner cometido por Mathías Olivera.

30' Mathías Olivera (Getafe) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

30' Falta de Mathías Olivera (Getafe).

30' Maximiliano Gómez (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

26' Remate fallado por Nemanja Maksimovic (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mathías Olivera.

25' Remate fallado por Carlos Soler (Valencia) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Thierry Correia.

22' Falta de Nemanja Maksimovic (Getafe).

22' Maximiliano Gómez (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.

22' Fuera de juego, Getafe. Nemanja Maksimovic intentó un pase en profundidad pero Sandro Ramírez estaba en posición de fuera de juego.

20' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Damián Suárez (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área.

19' Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

19' Falta de Omar Alderete (Valencia).

18' Remate fallado por Enes Ünal (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda de libre directo.

17' Sandro Ramírez (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

17' Falta de Omar Alderete (Valencia).

16' Remate rechazado de Enes Ünal (Getafe) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mathías Olivera.

14' Corner, Getafe. Corner cometido por Gabriel Paulista.

13' Fuera de juego, Valencia. Gabriel Paulista intentó un pase en profundidad pero Denis Cheryshev estaba en posición de fuera de juego.

13' Maximiliano Gómez (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

13' Falta de Erick Cabaco (Getafe).

12' Daniel Wass (Valencia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

12' Falta de Daniel Wass (Valencia).

12' Sandro Ramírez (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

10' ¡Gooooool! Valencia 1, Getafe 0. Carlos Soler (Valencia) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.

7' Penalti a favor del Valencia. Denis Cheryshev sufrió falta en el área.

7' Penalti cometido por Djené Dakonam (Getafe) tras una falta dentro del área.

6' Falta de Maximiliano Gómez (Valencia).

6' Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

5' Gabriel Paulista (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

5' Falta de Enes Ünal (Getafe).

4' Remate fallado por Nemanja Maksimovic (Getafe) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.

4' Corner, Getafe. Corner cometido por Omar Alderete.

2' Hugo Guillamón (Valencia) ha recibido una tarjeta roja.

2' Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Hugo Guillamón (Valencia).

Falta de Hugo Guillamón (Valencia).

Nemanja Maksimovic (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

En el otro, Míchel ha conseguido mantener la base del Getafe de Bordalás y nombres como valiosos como Djené, Maksimovic, Arambarri, Aleñá o Cucurella, siguen de momento en el club azulón. Además, se ha reforzado bien y jugadores como Sandro, Mitrovic o Vitolo dan un salto de calidad a un equipo que no ha perdido está temporada ninguno de los siete partidos que ha disputado (seis victorias y un empate).

Con estos mimbres, el Getafe espera inaugurar el curso con un buen resultado para comenzar con buen pie. Míchel, tendrá a casi toda su plantilla disponible, salvo Allan Nyom y Darío Póveda, con problemas físicos, y el sancionado David Timor.

El resto de sus jugadores, incluido Vitolo, tocado durante toda la semana, están preparados para el choque ante el Valencia, que esperan que sea duro y complicado como todos los equipos que ha dirigido Bordalás en su carrera.

Mientras, el Valencia, que podrá contar con el apoyo de 15.000 seguidores en las gradas, afronta esta primera jornada tras una pretemporada en la que ya se ha podido apreciar la mano del técnico alicantino en el estilo de juego, pero que ha estado condicionada por las lesiones y la incorporación tardía de los internacionales.

Así, el técnico contará para este duelo con las bajas de Cristiano Piccini, Yunus Musah, Toni Lato, Kangin Lee y Jaume Domenech, mientras que mantiene la duda hasta última hora del meta holandés Jasper Cillessen. En caso de que ninguno de los dos estuvieran en condiciones supondría el debut en Primera bien de Cristian Rivero o del joven meta georgiano Giorgi Mamardashvili.

Por contra, sí que ha podido entrenar bien en esta penúltima sesión el ariete uruguayo Maxi Gómez , que estos últimos días ha seguido un plan específico de enternamiento, y que por tanto apunta a la titularidad.

El medallista olímpico Carlos Soler, que se incorporó esta semana al trabajo con el grupo tras regresar de Tokio, también podría ser de la partida inicial ante los problemas que tiene Bordalás en la línea medular, donde también recupera a Uros Racic, que ha entrenado bien la última semana tras la lesión muscular que sufrió en el primer partido de pretemporada y a Daniel Wass, según apuntó Bordalás en su rueda de prensa.

El técnico valencianista dirigirá le mismo día del partido un último entrenamiento por la mañana tras el cual dará a conocer la primera lista de convocados, con la incógnita de conocer si podrá contar con el único fichaje hasta la fecha, el defensa paraguayo Omar Alderete, que aún no ha podido ser inscrito en la Liga.