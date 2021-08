Raphael Varane ha sido presentado como nuevo jugador del Manchester United este sábado ante un Old Trafford abarrotado en la previa del debut liguero de los red devil.

El defensor francés mostró su nueva camiseta al público, con el dorsal 19 a la espalda y tras la presentación y la victoria del Manchester por 5-1 ante el Leeds United, Varane habló sobre los motivos que le han llevado a dejar el Real Madrid y recalar en Inglaterra.

“El Manchester United es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial y la oportunidad de venir aquí y jugar en la Premier League es algo que no puedo rechazar. Hay mucho más que quiero lograr en mi carrera y sé que me uniré a un equipo lleno de grandes jugadores que tendrán la misma determinación para ganar partidos y trofeos. Habiendo hablado con el entrenador, pude ver cuánto se ha avanzado en las últimas temporadas y ahora me uno a un grupo listo para jugar al más alto nivel".

Varane fichó por el Real Madrid en 2011 y estuvo diez años en el conjunto blanco hasta que este verano se ha marchado por aproximadamente 40 millones al Manchester United.