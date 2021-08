Bárbara Vallés, delegada de Cruz Roja en Haití: "En cuestión de segundos la gente ha sentido un pánico total"

La delegada de Cruz Roja en Puerto Príncipe, Bárbara Vallés, ha atendido a la Cadena SER este sábado para explicar la situación que vive la isla de Haití tras el terremoto de 7,2 grados registrado este sábado. "El epicentro ha sido en el sur. La gente se ha estresado en Puerto Príncipe por el terremoto de 2010. En cuestión de segundos la gente ha sentido un pánico total", asegura.

Vallés ha señalado que no tiene datos de fallecidos, aunque no descarta que pueda haberlos. "Las casas y hoteles de la zona se han derrumbado pero no tengo cifras de muertos", cuenta. "No sé si podríamos hablar de una situación mayor que la de 2010 porque entonces afectó a una parte de la capital, al corazón del país y esta vez ha afectado a zonas más rurales", apunta.

Sin preparación para otro terremoto

A la pregunta de si Haití estaba preparada para otro terremoto como el de 2010 en el que murieron unas 200.000 personas, Vallés se muestra tajante: "No. No estaba preparada y sobre todo con la situación sociopolítica de estos meses".

"Esperamos que haya una respuesta parecida a la de 2010. Ahora la situación es más crítica por la situación sociopolítica del país y, además, está siendo muy difícil llegar desde la capital a las zonas dañadas en el rural", señala.

Terremoto de 7,2 grados en Haití

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado este sábado de un terremoto de magnitud preliminar 7,2 en el oeste de Haití, cerca de la costa. Se ha llegado a emitir una alerta de tsunami, después cancelada. El terremoto ha sido registrado a las 14.29, hora peninsular española, a unos 12 kilómetros de la localidad de Saint-Louis du Sud, y con un hipocentro a 10 kilómetros de profundidad.

Las víctimas mortales ascienden a una treintena, entre ellas dos niños, y varias han resultado heridas en las localidades haitianas de Aquin y Nippes.