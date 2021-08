PSOE y Podemos defienden las actuales medidas de la luz y el PP pide que dejen las "ocurrencias"

El precio medio de la luz en el mercado mayorista baja ligeramente este sábado hasta un precio medio de 114,63 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 117,29 euros de este viernes, de manera que se acaba con cinco días consecutivos de alzas históricas. No obstante, sigue disparado, y para amortiguar el impacto en la factura del alza del mercado mayorista, el Gobierno ha rebajado hasta finales de año el IVA que grava el recibo eléctrico del 21 al 10 % y ha suspendido durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica (7 %) que pagan las productoras. No obstante, no han faltado reacciones desde las diferentes formaciones políticas.

Por ejemplo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que las medidas puestas en marcha sobre la factura de la luz, como la bajada del IVA, deberían ser "permanentes" y ha abogado por intervenir los precios de la energía. En una entrevista en CTXT este sábado, Díaz cree que "es el momento de ser valientes" y apunta la necesidad "de intervenir en el precio de la energía y caminar hacia los precios regulados", además de que las medidas ya aprobadas se queden "de forma permanente". Para la vicepresidenta segunda la situación del precio de la luz "clama al cielo" y subraya que "estamos ante un derecho fundamental" con "seis millones de personas en pobreza energética".

El PSOE defiende su trabajo en la gestión de la luz

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, aseguró este sábado que el Gobierno central está trabajando para cambiar el mercado energético, que se trata de algo que el Partido Popular “no hizo”. Así lo indicó Jalloul en declaraciones a los medios de comunicación, donde afirmó que le “asombra mucho” que el PP se “rasgue las vestiduras” y haya dicho en distintas declaraciones que el Gobierno de España no está trabajando.

En este sentido, criticó que el PP “eche en cara” al Ejecutivo que no está abaratando la factura de la luz. Jalloul instó al partido de Pablo Casado a que, si “de verdad” quiere favorecer el abaratamiento de la factura de la luz, apoye las dos leyes en las que está trabajando el Gobierno.

También aseguró que el Gobierno central está haciendo un “gran esfuerzo” para “abaratar” la factura de la luz y que no ha dejado de “trabajar” en “ningún momento”, pero insistió en que conseguirlo no sólo depende de España, sino que está el mercado interior de la Unión Europea y también afecta cómo está el mercado internacional, por ejemplo, en el precio del gas.

A pesar de ello, recordó que el Ejecutivo ya ha trabajado en medidas para conseguir bajar el precio de la luz, como la reducción del IVA del 21 al 10%, suspender el impuesto el 7% de generación y crear para los “más vulnerables” un bono social y un abono social térmico. “Son medidas muy importantes”, añadió.

Asimismo, apostó por trabajar en medidas estructurales para cambiar el mercado energético, y en eso “es en lo que está el Gobierno de España” e hizo un llamamiento al resto de partidos políticos para que apoyen en septiembre las dos leyes que tendrán un impacto en el precio de la luz.

El PP reclama medidas y que el Gobierno deje de "estar a la gresca"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, reclamó este sábado al Gobierno que deje de estar “a la gresca” con “ocurrencias” y adopte medidas para frenar la escalada del recibo de la luz, al tiempo que pidió al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que “salga del búnker” de sus vacaciones y “dé la cara” en este sentido.

Pastor hizo esas consideraciones en declaraciones a los periodistas en Villafranca del Bierzo (León), donde visitó la Iglesia de Santiago y recibió una guía accesible de la ruta jacobea de manos de representantes de Predif (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física).

“¿Cómo calificaríamos a este Gobierno? Pues un Gobierno que está a la gresca, están a la gresca entre ellos en vez de preocuparse por los problemas reales que afectan a los españoles”, comentó Pastor, al tiempo que indicó que el actual recibo de la luz es “el más alto de la historia” de España.

Pastor apuntó que esta semana está siendo “horrible” por la “crisis social” asociada a la factura eléctrica, puesto que ha alcanzado “el kilovatio hora más caro que nunca se había vivido en la historia de España”, lo cual afecta principalmente a personas vulnerables, autónomos y la industria.