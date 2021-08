Finalmente dos de los fichajes de este verano, Memphis Depay y Eric García, pudieron ser convocados por Ronald Koeman para el inicio de Liga del Barcelona ante la Real Sociedad después de que LaLiga validara ambas inscripciones.

La validación del central español llegó a última hora del sábado y la del delantero neerlandés lo ha hecho este domingo a primera hora. Así terminó uno de los viacrucis que ha vivido estas últimas semanas el club azulgrana, que necesitó la rebaja salarial de Gerard Piqué para que fuese posible cumplir con el límite de LaLiga.

En la convocatoria también entro Rey Manaj, delantero del filial que fue inscrito este sábado. Koeman, que en la rueda de prensa previa al encuentro pidió un delantero si económicamente es posible, ahora mismo tan solo tiene a disposición tres puntas del primero equipo: Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Memphis Depay.

El técnico del Barça también incluyó en la convocatoria, que dio tras el entrenamiento de activación de este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a su compatriota De Jong y a Clément Lenglet, que se han recuperado de sus respectivas lesiones.

Además de Rey Manaj, del filial también están citados para enfrentarse a la Real Sociedad los porteros Iñaki Peña y Arnau Tenas, el defensa Alejandro Baldé, los centrocampistas Nico González y Gavi, y el delantero Yusuf Demir.

⚽️📝 Convocatoria del @FCBarcelona para enfrentar a la @RealSociedad esta tarde en el Camp Nou



✅ Memphis Depay y Eric García, convocados



👕 Rey Manaj lucirá el dorsal 1⃣4⃣ pic.twitter.com/P8QYVP4yin — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 15, 2021

En cambio, Koeman no podrá contar con los lesionados Ousmane Dembélé, Óscar Mingueza, Marc-André Ter Stegen, Moussa Wagué, Ansu Fati y Sergio 'Kun' Agüero.

Así, la lista de 23 convocados para enfrentarse a la Real Sociedad es la siguiente: Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Dest, Piqué, Araujo, Sergio Busquets, Riqui Puig, Griezmann, Memphis, Braithwaite, Rey Manaj, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Emerson, Eric Garcia, Demir, Nico, Gavi y Balde.

Pjanic, Umtiti y Coutinho fuera de la convocatoria

Dos de los jugadores que sonaban para su salida del conjunto azulgrana eran Samuel Umtiti y Miralem Pjanic. El técnico culé deja fuera a ambos jugadores, ya que se espera que salgan antes del cierre de mercado.

Otro jugador que no estará en el partido contra la Real Sociedad es Philippe Coutinho. El jugador brasileño no viaja con la expedición azulgrana y no tiene dorsal por el momento. Cabe decir que portaba el número 14 a su espalda, pero ahora es propiedad de Rey Manaj. Actualmente puede elegir dos números: el 10, dorsal que portaba Leo Messi, y el 25.