El taekwondista Jack Woolley tuvo que ser operado tras ser brutalmente agredido

El taekwondista irlandés Jack Woolley fue brutalmente agredido la pasada noche del 13 de agosto, tal y como ha contado él mismo en sus redes sociales. Como resultado de sus lesiones tuvo que ser hospitalizado y operado por heridas en la boca.

Todo sucedió cuando el deportista olímpico caminaba a orillas del río Liffey, en Dublín, y un grupo de jóvenes de alrededor de veinte años le propinó un puñetazo, en sus palabras "solo porque pasaba por ahí".

Woolley describió lo sucedido en su cuenta de Instagram: "Gracias a todos por los mensajes para preguntarme cómo estoy. La noche del 13 de agosto fui a comer con mi amigo y después a tomar unos tragos a un bar. Andando por el río Liffey, una banda de ocho a 12 escandalosos chicos y chicas de unos veinte años empezaron a agredir violentamente a la gente. Desafortunadamente, fui víctima de estos ataques aleatorios porque pasaba por ahí y una persona de ese grupo me dio un puñetazo en la cara. Un solo puñetazo, seguido de 'fallo mío, me he equivocado de persona', y siguieron corriendo por la carretera atacando a más ciudadanos que iban a la suya".

"Afortunadamente pude llamar a una ambulancia y mantenerme consciente. Mis amigos me ayudaron y me pone feliz decir que ambos están bien y a salvo. Tengo suerte de que esto es todo lo que pasó porque somos unos cuantos hospitalizados y he escuchado que uno ha muerto apuñalado (escuchado por el boca a boca). Actualmente estoy esperando en el hospital a que me operen de la boca. Gracias de nuevo por todo el apoyo. Espero recuperarme rápidamente", relató.

Woolley disputó los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, donde cayó eliminado en octavos de final ante el argentino Lucas Guzmán.